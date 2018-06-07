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07 Haziran 2018 11:26

Esenboğa Havalimanında seçmenler Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçiyor

Türkiye seçime gidiyor, 7 Haziran tarihi (bugün) itibariyle yurtdışında ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı.

Esenboğa Havalimanında seçmenler Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçiyor

07 Haziran 2018 11:26

Kaydı yurtdışında bulunan seçmenler Esenboğa Havalimanında oy kullandı.


Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlediği erken seçim takviminde önemli aşamalar birer birer aşıldı. Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili adaylarının kesinleşmesinin ardından oy pusulaları basımı ve dağıtımı başladı. 27. Dönem Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük ve sınır kapılarındaki oy verme işlemi de bugün saat 08:00 itibariyle başladı. Yurtdışında yaşayan seçmenler için başkent Ankara’da Esenboğa Havalimanı dış hatlar geliş ve gidiş birimlerinde belirlenen iki alana toplam 8 sandık konuldu. Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kabinlerde kullanarak, sandığa attı.



"Kim hayırlıysa o olsun"


2 saat içinde dış hatlar gidişten yaklaşık 40 seçmen oy kullandı. 30 yıldır Hollanda’da yaşayan bir teyze seçimin hayırlı olmasını temenni ederek, "Çok heyecanlıyım, kim hayırlıysa o olsun. Rabbim devletimizi, milletimizi, askerimizi polisimizi vatanımızı korusun. Oy attığım için çok mutluyum" ifadelerinde bulundu.


Ankara’dan Almanya’ya giden bir diğer seçmen de hayırlı olmasını, iyi işler yapanların seçilmesini diledi.


Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00’de sona erecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00’de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek.




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