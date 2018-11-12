Esim-Sen Genel Başkanı Sağlam: "Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı"

Emniyet Sivil Memurları Sendikası (Esim-Sen) Genel Başkanı Ahmet Sağlam, "Günümüzde miadı dolmuş olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılarak bu hizmet sınıfındaki mevcut personelin, eğitim durumlarına ve ihraz ettikleri unvanlara uygun hizmet sınıflarına geçirilmeleri gerekmektedir" dedi.

Emniyet Sivil Memurları Sendikası (Esim-Sen) Genel Başkanı Ahmet Sağlam, Yardımcı Hizmetler Sınıfı konusunda açıklamada bulundu. Taşeronun kadroya geçirilmesi ile devletten müjde bekleyen yaklaşık 800 bin kişinin kadroya geçme mutluluğu yaşadığını dile getiren Sağlam, kamuda yardımcı mahiyetteki işleri yapan bu çalışanlarının üstlendikleri işlerin birçoğunu Yardımcı Hizmetler Sınıfı altında devlet memuru olarak görev yapan hizmetli ve teknisyen yardımcıları yapmakta iken şimdi kamuda aynı işlerin Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeller ile birlikte toplamda 900 bin kişi eliyle sürdürüldüğüne dikkat çekti. Taşeron firmalara bağlı olarak kamu kurumlarında çalışan taşeron personelin devlet kadrolarına işçi olarak geçirilmeleri ile birlikte ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerin bu personel eliyle gördürülmesi sonucunda YHS personeline ihtiyaç da kalmadığını kaydeden Sağlam, "Gelişen ülkemizde kamu personel yönetimi anlayışı kuralcı, hiyerarşik, mekanik ve geleneksel yönetim anlayışı iken bu yönetim anlayışı değişerek yerini etkinlik, verimlilik, tutumluluk dinamiklerini esas alan, ücret dengesizliğini gidermeyi hedefleyen, performansa göre değerlendirme üzerinde duran, esnek yapılanma ve katılımcı yönetime uygun bir kamu personel yönetimine bırakmaktadır. Bu sebeplerle günümüzde miadı dolmuş olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılarak bu hizmet sınıfındaki mevcut personelin, eğitim durumlarına ve ihraz ettikleri unvanlara uygun hizmet sınıflarına geçirilmeleri gerekmektedir. Ek göstergeden, tazminatlardan yararlanamayan ve kariyer yapmalarının önünde birçok engel bulunan tek Hizmet Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı içinde bulunan 22 unvanda görev yapan personelin büyük çoğunluğu eğitim durumu itibariyle lisans ve ön lisans mezunudur. Disiplin ve liyakatle meslek yaşantısının sonuna gelen bu personellerin bilgi ve birikimini kamuya aktarması, ek gösterge ve yeşil pasaport gibi haklardan yararlanması aynı zamanda devletin yardımcı hizmetler sınıfındaki hantallığın kaldırılması için Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması elzem hale gelmiştir. 1965 yılından bu yana değişen ve gelişen kamu hizmetleri için devletin halka hizmet vermesinin hiçbir aşamasında çay dağıtmanın bariyer taşımanın ve devlete değil kişiye hizmet etmenin yeri yoktur. Bu sebeple çay ocaklarında personelin parası ile alınan çayın hizmetini yapması için devletin farklı amaçlar ile ihsas ettiği unvanları daha etkin yerlerde kullanmak gerekliliği artık kaçınılmazdır. Çaycı, bulaşıkçı gibi işlerin devlet memurluğu ile anılmaması ve her işi yapan devlet memuru kavramının düzeltilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.