Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon’unda bulunduğu 8 kişiyi kandıran dolandırıcılar, Tolon’un yaklaşık 13 bin dolarını alırken, mağdurları toplamda 400 bin TL değerinde zarara soktu.

Sürekli uyarılara rağmen insanlar aynı yöntemlerle dolandırılmaya devam ediyor. Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 8 kişiyi toplamda 400 bin TL dolandırdı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, dolandırılan isimler arasında eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon vardı. Dolandırıcılar Hurşit Tolon’u FETÖ operasyonu bahanesiyle tuzağa düşürdü.

Tolon dolandırıcılara 13 bin dolar kaptırdı

Tolon’a ulaşan dolandırıcılar, FETÖ üyelerinin Tolon’un ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden görüşme yaptığını, bankadaki parasının da ABD’deki bir bankaya gönderilmeye çalışıldığını söyledi. Dolandırıcılar, Tolon’u hem bankada hem de ABD’de operasyon yapılacağına inandırdılar. Parmak izi alınması için paraları teslim etmesi söylenen Tolon, polis zannettiği dolandırıcılarla buluştu. Parayı teslim etti ancak operasyon göremeyince dolandırıldığını anladı. Tolon’un dolandırıcılara yaklaşık 13 bin dolar kaptırdığı öğrenildi.

Dolandırıcılar ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı

Konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılara operasyon yaptı. Operasyon sonucunda Suriye uyruklu Hishan J. ve Tuncay Ç. isimli 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.