Mamak Belediyesine ait Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde düzenlenen serginin açılışına eski Başbakan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ali Babacan, Mamak Kaymakamı Turgay Ünsal, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Bayazit Cebeci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz akşamı Boğaz Köprüsü’nü tankların kapattığını ilk duyuran haber kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm yurtta hain kalkışma girişimini ve sonrasında Türk milletinin tankları ve meydanları teslim almasını Türkiye ve dünyadaki abonelerine servis etti. O gece tüm Türkiye’de İhlas Haber Ajansı muhabir ve kameramanları, açılan ateşler altında sahada görevlerini yerine getirerek, darbe girişimini ve bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını, vatandaşın kahramanlığını tüm dünyaya duyurdu.

“İhlas Haber Ajansı Türkiye’nin önemli kurumlarından birisi"

İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin 15 Temmuz gecesi Türkiye genelinde çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışında konuşan eski Başbakan Yardımcısı Ankara Milletvekili Ali Babacan, “Bugün İhlas Haber Ajansının 15 Temmuz gecesi Türkiye genelindeki ve özellikle Ankara ve İstanbul muhabirlerinin o geceyi yaşatan bir fotoğraf sergisi. 15 Temmuz tarihi ülkemizin bağımsızlığına, devlet yapımıza, Türkiye’nin istikrarına yapılmış en büyük girişimlerden birisi. Devlet yapısının içine sinsice yerleşmiş ve FETÖ diye adlandırdığımız bir terör örgütü olarak bir darbe teşebbüsüne dahi kalkışmış bir örgütün o gece yapmaya çalıştıklarını yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın halkımıza yaptığı çağrı, gösterdiği liderlik, halkımızın bu çağrıya verdiği anında cevap bu darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasını sağladı. Türkiye o gece büyük bir sınavdan geçti. O hain darbe girişimine kalkışınlar halkımızdaki demokrasi bilincinin ne kadar güçlü olduğunu anlamamışlardı. Türkiye’nin gerektiğinde tek yumruk olarak kendi demokrasisine, istiklaline kast etmek isteyenlere karşı nasıl güçlü durabileceğini hesap etmemişlerdi” dedi.

Babacan, “İhlas Haber Ajansı, Türkiye’nin önemli kurumlarından birisi. Türkiye çapında çok geniş bir ağı olan bir kurum. O gece gazeteci arkadaşlarımız büyük cesaret örneği gösterdiler. Çatışmaların ortasında, tankların, topların, uçakların, helikopterlerin silah yağmuru altında gazetecilik görevini en iyi şekilde yerine getirdiler. O zor şartlarda bu çekimleri yaptılar. Her bir kare bir gazeteci arkadaşımızın kendi hayatını tehlikeye atarak çektiği kare. Bu fotoğraflara o gözle de bakmak lazım. 15 Temmuz’u hep hatırlamamız, ders almamız ve unutmamamız lazım. 15 Temmuz’a cüret edenlerin bunun böyle olacağını anlamaları lazım. İleride böyle bir teşebbüste de 80 milyona karşılarında bulacaklarını şimdiden bilmeleri lazım. İhlas Haber Ajansına ve Mamak Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı çalışanlarını kutlayan Ali Babacan, “O gece kendi canlarını tehlikeye atarak bir başka demokrasi dersi verdiler. Sadece İhlas Haber Ajansı değil, diğer ajanslardan arkadaşlar da farklı bir duruş ortaya koydular. Genel anlamda medyamızın 15 Temmuz gecesi gösterdiği dirayet ve olayları aktarma üslubu darbeyi önleyen en önemli unsurlardan birisi oldu. İhlas Haber Ajansı şahsında tüm dik duran, 15 Temmuz gecesini başarılı bir sınav olarak geçiren medyamıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu serginin oluşumunda emeği geçen İhlas Haber Ajansının muhabirlerine teşekkür ediyorum”

Hain terör örgütünün planının darbe olduğunu fakat Türk milletini hesaplayamadıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “15 Temmuz’da bu ülke tarihinin belki en farklı boyutları ile değerlendirilmesi gereken, kendi içimizden çıkıp, sureti halktan görünen alçak terör örgütünün bu millete ve bu devlete bir darbe kalkışmasını yaşadık. Planları bir darbeydi, ama unuttukları başta Reis-i Cumhurumuz olmak üzere, yöneticilerimizi ve bu milleti unutmuşlardı. Bu milletin o tanklara karşı yürekleri ile karşı duracaklarını hiç hesaba katmamışlardı. Birçok zaferimiz, birçok destanımız var ama 15 Temmuz’u garklı bir yere koymak lazım” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin gelecek kuşaklara anlatılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Akgül, “İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin Türkiye genelinde çektiği fotoğraflarla o darbe gecesini anlatan fotoğraf sergisinin açılışını yapıyoruz. Bu serginin oluşumunda emeği geçen İhlas Haber Ajansının muhabirlerine teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha 15 Temmuz gibi bir darbe kalkışmasını bu millete yaşatmasın” diye konuştu.

Düzenlenen sergilerle ilgili İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’in takdim yazısına da yer verildi. Ören’in yazısı şöyle:

"Türk milleti 15 Temmuz 2016’da darbe kavramını bitirdi. Halkımız, tanklarının altına yatarak, seçimle göreve getirdiği hükümetine ölümüne sahip çıktı. O gece 249 şehit, 2 bin 193 gazi tarihe altın harflerle geçti. Dünyaya demokrasi dersi verdi. Kalkışmanın yaşandığı ilk dakikalardan itibaren, İhlas Haber Ajansı bütün gelişmeleri dünyaya canlı görüntülerle duyurdu. İstanbul’da Boğaz Köprüsünü tankların kapattığını milletimiz İHA’dan öğrendi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan İhlas Medya stüdyolarından bağlantılarla halka, sağduyu ve meydanlara inme çağrısı yaptı. Mermilerin uçuştuğu Boğaz Köprüsü’nde, bombaların yağdığı Ankara caddelerinde İhlas Haber Ajansının canını ortaya koyan fedakar çalışanları, unutulmaz görüntüler kaydetti. O gece, önemli bir imtihan veren televizyon ve yayın kuruluşları da İHA’nın cesurca kaydettiği kahramanlık görüntüleri ile milletin, devletine sahip çıkmasında en kritik görevi üstlendi. İslam dünyasının televizyonlarının başına geçip, gelişmeleri dua ederek an be an takip ettiği haberleri, görüntüleri ilk dakikadan itibaren İHA aktardı. Sokakta nefesi kesilene kadar koşan, mermiler yağmaya başladığında, kamerasını namluya çeviren, cuntacılar silahları ile devlet kurumlarına ve meydanlara girdiğinde o anı kaydeden gizli kahramanlar İhlas Medya çalışanlarıydı. İhlas Holding binasındaki canlı yayın araçlarını, zırhlı panzerlerle ve helikopter ile binaya el koymaya gelen cuntacılardan koruyan fedakar insanlar, canı pahasına yayınlarına İhlas Holding merkezinden ve sokaklardan devam ettiler. İşte o hercümerç içerisinde çekilen ve zihinlerden silinmeyecek olan yüzlerce fotoğraf ve görüntüden, Türkiye tarihinin ak sayfalarında yer alacak en seçkin kareleri, milletimizin hafızasında kalması için, bir sergi olarak takdim ediyoruz. Bu fotoğraf ve görüntüler, asırlarca unutulmayacak. Tarihe ismi kazılan kahramanlar gibi, o gece gözünü kırpmadan çalışan İhlas Haber Ajansının ve İhlas Medyanın milli şuurdaki ekiplerinin servis ettiği bu kareler sonsuza kadar, yüz akı olarak hatırlanacaktır."

Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 1 hafta boyunca sergilenecek olan ve açılışına çok sayıda vatandaşın katıldığı serginin açılışında Mamak Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Bozdağ’ın kendi yazdığı şiir katılımcılardan alkış aldı. Ali Bozdağ’ın yazdığı şiir ise şöyle:

“Okunan salalar bize fermandı.

Şehadeti kanmaya bir dermandı

Meydan yiğitlerimize harmandı

Tekbirlerle inleyince sokaklar

Şehit kanında boğuldu korkaklar

Ezan susmasın, bayrak inmesin diye

Son kalede tevhid dinmesin diye

Haçlı uşağı hiç sevinmesin diye

Milletçe giydik de kefenimizi

Tekbirlerle koruduk dinimizi

Milletçe kulak verdik de Reis’e

Candan vazgeçtik düşmedik yeise

Tanka, topa karşı elde ne var ise

Ya Allah Bismillah diye diye

Canımızı vatana ettik hediye.”