Eski MHP Milletvekili Özcan Yeniçeri'ye araba çarptı

MHP eski Milletvekili ve İYİ Parti kurucu üyelerinden Özcan Yeniçeri'ye karşıdan karşıya geçerken araba çarptı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 357. Cadde'de 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özcan Yeniçeri, cadde üzerindeki bir apartmanda ikamet eden hasta ağabeyini ziyarete geldi. Ziyaret sonrasında arabasına binmek için cadde üzerinden karşıya geçmek isteyen Yeniçeri'ye, sürücüsü Ç.Y. olan 06 VIZ 68 plakalı otomobil çarptı. Yeniçeri çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahale sonrası Yeniçeri'yi Yenimahalle Onkoloji Hastanesi'nin acil servisine kaldırdı.

Yeniçeri'nin ailesinin yanında olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri de Yeniçeri'ye otomobiliyle çarpan Ç.Y.'nin ifadesine başvurarak kazayla ilgili çalışma başlattı.