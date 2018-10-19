Eski milletvekili Oya Akgönenç Muğisuddin için TBMM'de tören düzenlendi

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden eski milletvekilli Oya Akgönenç Muğisuddin için TBMM’de tören düzenlendi.
Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden eski milletvekilli Oya Akgönenç Muğisuddin için TBMM'de tören düzenlendi.
TBMM'de düzenlenen törene Muğisuddin'in ailesi, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, eski TBMM başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek, eski bakanlar katıldı. Muğisuddin'in cenazesi Kocatepe Camii'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.