İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski milletvekili Oya Akgönenç Muğisuddin için TBMM'de tören düzenlendi

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden eski milletvekilli Oya Akgönenç Muğisuddin için TBMM’de tören düzenlendi.

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden eski milletvekilli Oya Akgönenç Muğisuddin için TBMM'de tören düzenlendi.


TBMM'de düzenlenen törene Muğisuddin'in ailesi, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, eski TBMM başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek, eski bakanlar katıldı. Muğisuddin'in cenazesi Kocatepe Camii'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.