Eski Milletvekili Tokdemir, son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ankara’da bir hastanede tedavi gören CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir’in ağabeyi eski DYP Milletvekili Nureddin Tokdemir hayatını kaybetti. Tokdemir, Kocatepe Camii’nde ikindi namızını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Nureddin Tokdemir’in ailesi, ağabeyi CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir’in yanı sıra eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP’li Meclis Başkanvekili Levent Gök, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, eski milletvekili Mehmet Haberal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tokdemir, kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

1942 yılında Reyhanlı’da doğan Tokdemir, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Tarih öğretmenliği de yapan Tokdemir, 19. Dönem Hatay Milletvekili olarak görev yaptı. Tokdemir, evli ve iki çocuk babasıydı.