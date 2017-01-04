Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 15:25

Eski ve Yeni Müdürden Başkan Duruay’a ziyaret

Eski ve Yeni Müdürden Başkan Duruay’a ziyaret

04 Ocak 2017 15:25

Eski Gölbaşı Emniyet Müdürü Levent Alıcı ve yerine atanan yeni Emniyet Müdürü Murat Buğatekin, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ı makamında ziyaret etti.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, eski Gölbaşı Emniyet Müdürü Levent Alıcı ve yerine atanan yeni Emniyet Müdürü Murat Buğatekin’i makamında ağırladı. Başkan Duruay, Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevine yükselen Levent Alıcı’ya da yerine atanan yeni Emniyet Müdürü Murat Buğatekin’e de görevlerinde başarılar diledi. Yapılan görev değişikleri ile ilgili düşüncelerini ifade eden Başkan Duruay, şöyle konuştu:
“Eski Emniyet Müdürümüz Levent Alıcı’nın, görev süresi boyunca ilçemize verdiği çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Umuyorum yeni görevinde de başarı ile Gölbaşımızı temsil etmeye devam eder. Ancak Emniyet Müdürümüzü kaybetmiş olmaktan üzüntü duymuyoruz çünkü görevini devrettiği yeni Emniyet Müdürümüz Murat Buğatekin’inde bir o kadar kıymetli ve başarılı birisi olduğuna şüphem yok. İnşallah iki müdürümüzde görevlerini başarıyla sürdürecektir. Onlara buradan tekrar görevlerinde başarılar diliyorum.”



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    3°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç