Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in Polatlılı çiftçilerin bilinçsiz sulama yaptığına yönelik açıklamalarına AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığından tepki geldi. Büyükerşen’in açıklamalarını kabul etmediklerini belirten AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir, “Polatlı çiftçisi kesinlikle vahşi sulama yapmamaktadır. Bizim çiftçimiz bilinçli olarak yağmurlama sulama sistemi ve damla sulama sistemini kullanmaktadır. Bilinçli olan Polatlılı çiftçimiz vahşi sulama ile uzun vadede toprağın elden çıkacağını bilmektedir. Esas vahşi sulamayı yapan Sayın Büyükerşen’in hemşehrileridir. Kaldı ki bununla ilgili bizler daha ciddi duyumlar da aldık ve resmi olarak girişimlerde bulunmuştuk. Polatlı çiftçisi az olan suyunu komşusu ile paylaşmasını da bilmektedir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in çiftçilerimiz hakkında yaptığı bu talihsiz açıklamayı kesinlikle kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Büyükerşen bugünkü açıklamasında, “Polatlıların vahşi sulamayla üç-beş kuruş fazla kazanması için yapılan bu iş hem doğa katliamı hem de suyun vahşice kullanılmasıdır. Eskişehir’deki bürokrasinin buna kayıtsız kalması bizi üzüyor. Eskişehir halkı da suyu tasarruflu kullanmalıdır” demişti.