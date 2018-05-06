Esnaf sayısı bir önceki aya göre 9 bin 818 arttı

Esnaf ve sanatkarlara ait işletme sayısının 1 milyon 847 bin 633 olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, “Yılın ilk 4 ayında toplam 95 bin 127 esnaf ve sanatkar işletmesi açıldı, 37 bin 912 esnaf sanatkar işletmesi kapandı. En fazla esnaf işletmesi açılan iller 9 bin 784 ile İstanbul, 5 bin 700 ile İzmir, 5 bin 46 ile Ankara, 4 bin 787 ile Antalya ve 3 bin 642 ile Bursa oldu. En fazla iş yeri kapanışı gerçekleşen iller ise 3 bin 183’le İstanbul, 2 bin 424 ile İzmir, bin 833 ile Ankara, bin 786 ile Mersin ve bin 782 ile Antalya oldu” diye konuştu.

“En çok bakkal ve büfe işletmeciliği rağbet görüyor”

Yılın ilk 4 ayında açılışı yapılan meslek kolları hakkında da bilgi veren Palandöken, “Ocak ve Nisan ayı arasındaki dönemde esnaf ve sanatkarın en fazla iş yeri açtığı meslekler, 9 bin 624 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği, 7 bin 948 ile lokantacılık, yemek ve içecek sunumu faaliyetleri, 5 bin 168 ile kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmeciliği, 4 bin 760 ile şehirler arası yük taşımacılığı, 3 bin 588 ile tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan ticaret, 3 bin 566 ile servis aracı işletmeciliği ve 2 bin 595 ile minibüs işletmeciliği oldu” şeklinde konuştu.

“Nüfusa göre en çok esnaf ve sanatkar Muğla’da”

Nüfus yoğunluğuna göre en fazla esnaf ve sanatkarın olduğu Muğla’nın birinciliğini koruduğunu belirten Palandöken, “Esnaf ve sanatkar sayısının nüfusa göre dağılımına bakıldığında en fazla esnaf ve sanatkar 37 bin 282 ile Muğla’da yer alıyor. Muğla’nın ardından 10 bin 355 ile Burdur, 19 bin 570 ile Çanakkale, 14 bin 902 ile Edirne ve 6 bin 68 ile Artvin en fazla esnafın yer aldığı illerin başında geliyor. Öte yandan nüfusa göre esnaf ve sanatkar sayısının en az olduğu iller ise, 3 bin 973 ile Şırnak, 5 bin 483 ile Batman, 17 bin 543 ile Diyarbakır, 6 bin 285 ile Ağrı ve 4 bin 138 ile Siirt olarak kayıtlara geçti” ifadelerini kullandı.