Esnafa HalkKart dopingi

Yenimahalle Belediyesi'nin hizmete soktuğu HalkKart sıkıntı içindeki esnafa can suyu oldu. Yüz bin Yenimahalleliye ulaşan hemşerilik kartı HalkKart'a 700 firma ve küçük esnaf da destek veriyor.

İlçede ekonominin canlanması, alıcı ve satıcının bir araya getirilmesini amaçlayan ve özel indirimler içeren HalkKart'a destek veren esnaf, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret ederek teşekkür etti. Berberden dolmuşçusuna, taksicisinden, emlakçısına kadar yaklaşık 60 dükkan sahibini makamında kabul eden Yaşar, “Esnaf ve sanatkar bu ülkenin omurgasıdır. Yerli üretime önem vereceğiz. Şuan ekonomik anlamda zor bir süreçten geçiyoruz. Sizlerin sıkıntılı olduğunun farkındayım. Yenimahalle'de kapanan dükkan açılan dükkan sayısından fazla. Durum içler acısı. Ama umutsuzluğu kapılmayacağız. Hep birlikte el ele vererek aşamayacağımız hiçbir engel yok" dedi.

Ekonomik dalgalanma nedeniyle zor günlerden geçtiklerini söyleyen esnaflar ise, “Yenimahalle'de bir sıkıntımız yoktu. Gayet işlerimiz yolunda gidiyordu. Hatta Yenimahalle Belediyesi olarak işlerin canlanması, vatandaşların indirimli alışveriş yapması için HalkKart'ı uygulamaya koydunuz. Müthiş bir projeydi. İşlerimiz artmıştı. Ama şuan piyasalardaki durum yüzünden mutluluğumuz kısa sürdü. İnşallah düzeleceğiz” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Yaşar, misafirlerine Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesini minyatür üzerinden gösterdi. Başkan Yaşar, minyatür yapıyı çok beğenen ve fotoğraflarını çeken esnafa “Yenimahalle'de gecekonduyu tarihe gömeceğiz” dedi.