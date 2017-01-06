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06 Ocak 2017 14:39

Estonya’da Türkiye-Azerbaycan Kültür Günleri

Estonya’da Türkiye-Azerbaycan Kültür Günleri

06 Ocak 2017 14:39

Estonya’da Ajdan Azerbaycan Kültür Derneği’nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen Türkiye-Azerbaycan Kültür Günleri Projesi’nin Tartu ayağı tamamlandı.
Estonya’da Ajdan Azerbaycan Kültür Derneği’nin TİKA tarafından desteklenen "Türkiye-Azerbaycan Kültür Günleri" başlıklı projesi çerçevesinde, başkent Tallin ve ülkenin ikinci büyük kenti Tartu’da orta ve lise düzeyindeki dört okulda, Türkiye ve Azerbaycan’ın dil, kültür, tarih ve coğrafyasını tanıtıcı ders ve sunumlar gerçekleştiriliyor. Ayrıca söz konusu okullarda, kompozisyon, resim ve bilgi yarışmaları düzenleniyor.
Türkiye-Azerbaycan Kültür Günleri Projesi’nin Estonya’nın en köklü ve tarihi liselerinden "Hugo Treffner Gymnasium" ile "No Reaalgümnaasium"u kapsayan Tartu ayağı T.C. Estonya Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu’nun katıldığı ödül töreniyle tamamlandı. Törende, yarışmalarda başarı gösteren öğrenciler ile projeye katkı sunan Eston öğretmenlere hediye ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Etkinliğe, Tallin’deki Azerbaycan Büyükelçiliği temsilcileri de katıldı.
Türkiye-Azerbaycan Kültür Günleri Projesi’nin yürütüldüğü okullardaki öğrenciler etkinliklere yakın ilgi gösteredi. Bu çerçevede, öğrenciler, Türkiye ile ilgili çok sayıda kompozisyon kaleme alarak resimler yaptı. Her okuldan kompozisyon yarışmalarında birinci olan öğrencilerin, kültür-çalışma gezisi ile bu yıl Türkiye’yi ziyaretleri öngörülüyor.
Devam eden Türkiye-Azerbaycan Kültür Günleri Projesi’nin, Estonya’da yaşayan Türk soylu topluluklar ile bağların güçlendirilmesine katkısının yanı sıra, Estonya’nın genç kuşakları nezdinde Türk kültürünün tanıtımına yönelik faydalı bir kamu diplomasisi faaliyeti olarak da görülebileceği değerlendiriliyor. Proje ile Estonya’nın en iyi okullarındaki yaklaşık 400 dolayında öğrenciye ulaşıldı. Proje çerçevesinde Tallin’deki Pae ve Kadrioru liselerindeki ders ve sunumlar önümüzdeki aylarda da devam edecek.



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