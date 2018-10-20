Etimesgut'un minik doğa kaşifleri keşfe başladı

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenen "Sürdürülebilir Yaşam İçin Ekolojik Okuryazarım Projesi” çerçevesinde Ankara Etimesgut'ta eğitim gören 4,5-5 yaş aralığındaki çocuklar ve öğretmenleri, Eymir Gölü'nde doğa keşfine çıktı.

Proje ile minik öğrencilerin doğayla uyumlu yaşama becerisi kazanmaları, doğada yaşanan sorunları fark etmeleri ve öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanmaları hedefleniyor. TÜBİTAK, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ile Kızılcahamam Belediyesinin de katkı sağladığı projenin Eymir Gölü'nde devam eden etkinliklerini yerinde incelemek için ziyaret gerçekleştiren Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım, minik öğrencilerle birlikte etkinliklere katıldı.

Proje yürütücüsü Zeliha Güneş Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım'a projeye gösterdikleri destekten ötürü teşekkür ederek proje basamakları hakkında bilgi verdi. Demir, okul öncesi eğitimi alan çocukların proje kapsamında TBMM Botanik Bahçesi'ni de ziyaret edeceğine değinerek TBMM, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen projeye katılan okul öncesi öğretmenleri ve öğrencilerin, ekolojik farkındalık edinmeleri, doğaya yönelik olumlu tutum geliştirmeleri amaçlandığını söyledi.

"Projenin verimli bir şekilde ilerlediğini görmek bizleri mutlu etti"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım ise, "Proje ile öğrencilerin doğaya ve doğa olaylarına bakış açılarının değiştiğini burada yerinde gözlemledik. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen bu projenin verimli bir şekilde ilerlediğini görmek, öğretmen, öğrenci ve velilerimizden olumlu dönütler almak bizleri de mutlu etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak öğrencilerimiz için yapılan her türlü projenin, çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Doğa kaşifi öğrencilerle bir araya gelerek onlarla bir süre proje çerçevesinde yaptıkları çalışmalar üzerine sohbet eden Yıldırım, "Sürdürülebilir Yaşam için Ekolojik Okuryazarım Projesi" etkinliklerine de katıldı.

Projenin detayları

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen projenin hedef kitlesini, Etimesgut ilçesinde eğitim gören 48-66 aylık (4,5 - 5 yaş) çocuklar ve onların okul öncesi öğretmenleri oluşturmakta. Okul öncesi öğretmenler ve 4.5-5 yaş arası çocukların yer aldığı proje, Etimesgut ilçesi Cahit Zarifoğlu İlkokulu tarafından yürütülüyor. Öğretmenler, 10-14 Eylül´de Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı, Işık Dağı, Jeopark ve Karagöl'ü ziyaret ederek okul öncesi eğitimde bilim çalışmaları, çocuk eğitiminde doğa etkinlikleri, ekolojik okuryazarlık, ekolojinin temel ilkeleri, ekolojik okuryazarın temel ilkeleri, orman ekosistemi, toprak ve su ekolojisi konularında teorik ve uygulamalı eğitimlerini aldı. Bu kapsamda öğretmenlerin ekoloji konusunda edindikleri bilgi, beceri ve tutumları daha sonraki süreçte uygulamalarına ve öğrencilerine aktarmaları amaçlandı.

İlk durak Eymir Gölü

Okul öncesi çocuklarla ilgili etkinlikler, 15 Ekim´de Eymir Gölü'nde başladı. 22 Ekim´de TBMM Botanik Bahçesi'ni de ziyaret edecek olan miniklerle daha sonra TEMA Vakfı tarafından okulları bahçelerinde etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerle doğa ve doğa olaylarına eleştirel bakabilmeleri, sorunların çözümüne yönelik fikirler geliştirerek bu doğrultuda araştırma ve sorgulama yapabilmeleri, ekolojinin sınırlarını bilmeleri, doğayla uyumlu yaşama becerisi kazanmaları, doğada yaşanan sorunları fark etmeleri ve çözümün bir parçası olabilmeleri, sürdürülebilir yaşam gibi konularda farkındalık oluşturmaları ve öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanmaları hedefleniyor.