Etiyopya’daki yetimler unutulmadı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya’nın üç farklı bölgesinde yetim çocukların ailelerine büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanı desteğinde bulundu.

TİKA, Etiyopya’da yetim çocuklar ile onların annelerinin hayatlarında olumlu değişimler gerçekleştirmek ve onları sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlayabilmek amacıyla ’6. Yetim Dayanışma Günleri’ düzenledi. Proje kapsamında Etiyopya’nın Oromia Eyaleti’nde bulunan Şeşemenya ve Bale Robe köylerinde olmak üzere üç farklı bölgede yaşayan ailelere, 100 süt keçisi, 8 boğa, 180 tavuk ve 10 kümes ve 45 arı kovanı teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Bale Robe Bölgesi Kadın ve Çocuk İşleri Ofisi Sorumlusu Meselech Beyecha, "Biz Türkleri yardımsever bir millet olarak biliyorduk, bugün burada sizleri yakından tanıdık. Çok uzaklardan, hiçbir şeyi olmayan bu yoksul insanlara paha biçilemeyen hediyelerle geldiniz. Dualarımız Türk milleti için, hiç merak etmeyin emanetlerinize iyi bakacağız" ifadelerini kullandı.