Etiyopya’ya gıda yardımı

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya, kuzeyinde kuraklık sorunu bulunurken, güneyinde yoğun mevsimsel yağışlarla mücadele etmeye devam ediyor. Ülkede yaşanan iç göçün de etkisiyle kamplarda ciddi nüfus artışı yaşanıyor. TİKA, Etiyopya’da Acil İnsani Yardım Programı kapsamında yaptığı gıda dağıtımı organizasyonlarına devam ediyor. Etiyopya’nın en kalabalık eyaleti olan Oromia bölgesinde kuraklıktan, aşırı yağışlardan ve etnik çatışmalardan kaçan ailelerin oluşturduğu kamplardan en çok ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen Gefersa Nono, Burayu Keta, Anfo, Sansuzi ve Memihran Sefer kamplarındaki 675 aileye yaklaşık 40 ton gıda maddesi ( un, pirinç, hurma ve sıvı yağ) dağıtımı yapıldı.

Etiyopya makamlarının ve Etiyopya Türkiye Mezunları Derneğinin saha desteği ile düzenlenen Acil İnsani Yardım Programı ile ilk aşamada yaklaşık 7.000 kişiye yardım ulaştırıldı. İkinci aşama ile birlikte tespit edilen diğer kamplara yapılacak yardımlarla yaklaşık 1600 haneye 90 tondan fazla yardım ulaştırılması planlanıyor.