Evcil hayvanlar yangında telef oldu

Ankara'da dört katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında 3 kedi ve 1 köpek dumandan zehirlenerek telef oldu.

Alınan bilgilere göre, Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi üzerinde bulunan dört katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede gece yarısı yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler dakikalar içinde tüm daireyi sardı. Evin penceresinden yükselen alevleri gören apartman sakinleri, hızla binayı tahliye etti.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Merdiven yardımıyla yanan daireye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınması için adeta zamana karşı yarış verdi. Olay anında dışarıda bulunan ev sahibi Nesli E., içeride mahsur kalan evcil hayvanları için gözyaşı döktü. Alevlerle mücadele eden itfaiye erleri, bir yandan da hayvanların kurtarılması için çalışma yaptı.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren söndürme çalışmasının ardından daireye giren itfaiye erleri, alevlerin arasında kalan 3 kedi ve 1 köpeğin dumandan zehirlenerek telef olduğunu belirledi. Hayvanlarının öldüğünü öğrenerek sinir krizine giren Nesli E.'ye olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Binadaki soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından telef olan hayvanlar, ceset torbasıyla binadan çıkarıldı.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.