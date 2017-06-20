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20 Haziran 2017 10:29

Everest’in Türkiye elçisi Ece Vahapoğlu oldu

Everest Maratonu’na Türkiye’den ilk kez katılan ve 4’üncülük unvanını alan sunucu yazar Ece Vahapoğlu, dünyanın en zor maratonu Everest’in Türkiye elçisi oldu.

Everest’in Türkiye elçisi Ece Vahapoğlu oldu

20 Haziran 2017 10:29


Dünyanın en zor ve en yüksek irtifada koşulan maratonu Everest’e Türkiye’den ilk kez katılan Ece Vahapoğlu, 21 kilometreyi başarıyla koşarak kadınlarda 4., genel kategoride de 7. olmuştu. Başarılı dereceleriyle koşularda ilgi odağı olan lisanslı atlet Vahapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) destekleriyle 21 gün Everest’te kalmıştı.



Everest’e katılmak isteyenlere destek verecek


4 bin 571 metre rakımdan 3 bin 440 metreye 21 kilometre koşan ve zorlu yarışı dereceyle bitirerek ülkemize dönen Vahapoğlu, “Türkiye’den ilk kez katılan sporcu olmam ve derece ile ülkeme dönmem nedeniyle Nepalli yetkililer bu görevi bana tevdi etti. Verilen bu önemli görevin sorumluluklarını yerine getireceğim. Gelecek yıl Türkiye’den maratona katılmak isteyen sporseverlere destek vereceğim” dedi. Vahapoğlu, Türkiye’de spor kültürünü geniş kitlelere aşılamak için HİS Federasyonu ile birlikte yeni çalışmalarda da bulunacaklarını aktardı.


Ece Vahapoğlu’nun Türkiye elçisi olduğu Everest Maratonu, koşu ve trekking disiplinleri ile dünyanın en maceracı maratonu olmasıyla biliniyor. Guiness Rekorlar Kitabı’nda yer alan ve 15 yıldır 29 Mayıs’ta Himalayalar’da gerçekleşen maratonda, dünyanın en yüksek dağı Everest’in 5 bin 364 metredeki ana kampına ulaşılıyor. Koşucuların yarış öncesinde yüksek irtifaya alışması için 15 gün yürüdüğü zorlu parkura dünyanın dört bir yanından sporcular katılıyor.




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