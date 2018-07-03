Evin içinde uyuşturucu satarken yakalandı

Ayrıca, yüklü miktarda hapı toplu şekilde satmaya gittiği düşünülen bir başka şahıs ise ekipler tarafından yolda gözaltına alındı.

Ankara’da Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi Şentepe Mahallesi’nde bulunan EGO son durakta takibe aldı. Ekipler tarafından takip edilen şüpheli şahıs, belli bir süre dolandıktan sonra Aktaş Mahallesi’nde bulunan bir eve girdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler eve giriş yapabilmek için savcıdan izin aldı.

Evinin içinde uyuşturucu satan şahıs yakalandı

Ekipler, alınan izin sonrası eve aniden girerek M.K. isimli şahsı satış yaparken suçüstü yakaladı. Öte yandan yol boyu takip edilen şahsın da alıcı olduğu belirlendi. M.K. ile birlikte alıcı şahıs da gözaltına alınırken, satıcı M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.K.’nin evinde yapılan aramalarda bir adet kuru sıkı tabanca, hassas terazi, uyuşturucu satışından temin edildiği düşünülen bir miktar para ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Yüklü miktarda uyuşturucuyu satmaya giderken suçüstü yakalandı

Öte yandan Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle ilçesinde devriye halindeyken elinde siyah bir poşetle yürüyen şahıstan şüphelendi. Bunun üzerine M.B. isimli şahsı takibe alan ekipler, belli bir süre sonra M.B.’nin panik yaptığını fark etti. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin aniden hızlandığını fark eden M.B. elindeki poşetle birlikte kaçmaya başladı. Şahıs belli bir süre devam eden kovalamaca sonucu elindeki poşetle birlikte ekipler tarafından yakalandı. Kaçan şüphelinin elindeki siyah poşeti kontrol eden ekipler, 2 bin adet satışa hazır hap ele geçirdi. Şüphelinin elindeki uyuşturucuları toplu şekilde satmaya giderken suçüstü yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1 haftada çok sayıda kişi gözaltına alındı ve tutuklandı

Ayrıca Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda çok sayıda kişinin gözaltına alınarak gerekli işlemleri yapılmak üzere adliyeye sevk edildiği belirtildi. Adliyeye sevk edilenler arasında çeşitli suçlardan arandığı kaydedilen birçok kişinin tutuklandığı bilgisi verildi.

Ekiplerin uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.