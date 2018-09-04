Evini ateşe verip itfaiye ve polise ateş açan şahıs tutuklandı

Olay, dün 17.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Başçavuş Sokak’ta ikamet eden G.Y., iddiaya göre sinir krizi geçirerek evini ateşe verdi. Evden çıkan dumanları gören mahalleli durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekipler yangına müdahale etmek isterken silahlı olan G.Y. ile karşılaştı. G.Y., itfaiye erlerini “Yangına müdahale etmeyin” diyerek sokakta silahla kovalamaya başladı. Dengesini kaybeden bir itfaiye eri yere düşünce G.Y.’nin saldırısına uğradı. G.Y., yere düşen itfaiye erini silahın dipçiğiyle kafasından yaralayarak eve kaçtı. İtfaiye erlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de G.Y.’nin silahlı saldırısına uğradı. Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de intikal ettiği olayda saldırgan, Yunus ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Saldırgan şahıs tutuklandı

G.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde Ankara Adliyesine getirildi. Burada savcıya ifade veren G.Y., tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimliğin tutuklama kararı verdiği G.Y., cezaevine gönderildi.