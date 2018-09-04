Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 15:26

Evini ateşe verip itfaiye ve polise ateş açan şahıs tutuklandı

Ankara’da evini ateşe verdikten sonra olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerine ateş açan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evini ateşe verip itfaiye ve polise ateş açan şahıs tutuklandı

04 Eylül 2018 15:26


Olay, dün 17.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Başçavuş Sokak’ta ikamet eden G.Y., iddiaya göre sinir krizi geçirerek evini ateşe verdi. Evden çıkan dumanları gören mahalleli durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekipler yangına müdahale etmek isterken silahlı olan G.Y. ile karşılaştı. G.Y., itfaiye erlerini “Yangına müdahale etmeyin” diyerek sokakta silahla kovalamaya başladı. Dengesini kaybeden bir itfaiye eri yere düşünce G.Y.’nin saldırısına uğradı. G.Y., yere düşen itfaiye erini silahın dipçiğiyle kafasından yaralayarak eve kaçtı. İtfaiye erlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de G.Y.’nin silahlı saldırısına uğradı. Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de intikal ettiği olayda saldırgan, Yunus ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.



Saldırgan şahıs tutuklandı


G.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde Ankara Adliyesine getirildi. Burada savcıya ifade veren G.Y., tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimliğin tutuklama kararı verdiği G.Y., cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç