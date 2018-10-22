Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'ne çocuk akını

Yenimahalle Belediyesi'nin Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi içerisinde Ankaralı çocuklara hediye ettiği Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, çocukların akınına uğruyor. 23 Nisan 2017 yılında faaliyete başlayan müze bugüne kadar 23 bin 788 çocuğu ağırladı.

Türkiye'nin ilk çocuk müzesi olma özelliğini elinde bulunduran ve açıldığı günden bu yana 285 okuldan 4-12 yaş grubu çocukları misafir eden müzede öğrenciler, interaktif eğitimler alıyorlar. Çocukların okul eğitimlere destek verici eğitimlerin verildiği müzede çocuklar keyifli aktivitelerle hem eğlenceli zaman geçiriyor hem de yeni ufuklara yelken açıyorlar.

Çocukların, toplumlarda var olması gereken temel değerlerin farkına varması için özel programların hazırlandığı müzede olaylara ve çevresine karşı sağduyulu çözümler üretebilen, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi gelişmiş nesillerin yetiştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

600 metrekarede dolu dolu eğitim

600 metrekare kapalı alana sahip müze içerisinde Vahşi Yaşam ve Yardımseverlik, Çevre ve Saygı, Doğruluk ve Pinokyo, Entolomoji ve Birlik, Sevgi ve Veterinerlik, Bilim Merkezi, deney atölyeleri ve sonradan faaliyete geçirilen Planetaryum alanı öğrencilerin keşfetmesi için ziyaretçilerini bekliyor. Yaklaşık 1 yıl önce belediye imkanlarıyla yapılan planetaryum alanı ise öğrencilerin akınına uğruyor. Uzay deneyimi yaşamak isteyen öğrenciler 360 derece görüntü sistemleriyle özel yapım filmleri izleyip uzay bilimleri hakkında bilgi sahibi oluyor.

Tüm Ankara'dan çocukları ağırlıyor

Tüm Türkiye'ye hizmet veren müzeye Ankara'nın tüm ilçelerinden okullar yoğun talep gösteriyor. Merkez ve taşra ilçelerden 4-12 yaş grubu öğrencilerin ziyaret ettiği müzede öğrenciler verilen eğitim programlarında yaklaşık 75 dakika unutulmaz bir deneyim yaşıyor. Her yaş grubuna farklı eğitimlerin uygulandığı müzede programlar devamlı olarak yenileniyor. Toplumun dezavantajlı öğrencilerinin de unutulmadığı müzede sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bugüne kadar bin 995 öğrenci misafir edildi.

Engelli dostu tesis

Engelli öğrencilerin de yararlanması için engelli dostu olarak tasarlanan müzede engelli öğrencilerde zorlanmadan eğitim alabiliyorlar. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitim her öğrenci tarafından keyifli takip ediliyor.

“Çağı yakalamalıyız”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, müzenin faaliyete başladığı günden bu yana toplumun her kesiminden yoğun talep gördüğünü ifade ederek, “Bizler toplumsal gelişme ve birey gelişimi yönünde katkı sunan bir okul dışı öğrenme sahası hazırladık. Yeni nesillerin toplumsal gelişmelere duyarlı, kendilerini sürekli geliştiren bireyler olması için çalışmalar yapıyoruz. Bu yüzden müzemizde verilen eğitimleri yakından takip ediyoruz. Sürekli olarak müzemizin eğitim programlarının geliştirilmesi için çalışıyoruz” dedi.