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07 Haziran 2018 11:36

Evrensel Koleji öğrencileri Polonya yolcusu

Ankara Özel Evrensel Koleji öğrencileri, Polonya’da düzenlenecek MILSET Expo-Sciences Europe Bilimsel Proje Fuarı’nda Türkiye’yi iki proje ile temsil edecek.

Evrensel Koleji öğrencileri Polonya yolcusu

07 Haziran 2018 11:36


Genç mucitlerin bilime ve teknolojiye olan merakını artırmak için MILSET (International Movement for Leisure Activities in Science and Technology) tarafından 16-22 Temmuz tarihleri arasında Polonya’nın Gdynia şehrinde düzenlenecek olan fuara Burcu Gedik ve Damla Saraçoğlu adlı öğrenciler kimya alanında başvurdukları projeler ile katılmaya hak kazandı. Öğrenciler, fuara "Development of color controlled rechargeable ecological battery" ve "Enrichment of Coal" adlı projeleriyle katılacaklar.


Özel Evrensel Eğitim Kurumları kurucusu Cavit Gürsoy ve Genel Müdürü Semra Büyükağaoğlu, başarılarının her yıl artarak devam ettiğini belirterek, öğrenci ve danışman öğretmenlerini elde ettikleri büyük başarıdan dolayı tebrik ettiler.




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