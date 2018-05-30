Evrensel Kolejinde yaz okulu Haziran da başlayacak

Özel Evrensel Kolejinden konuyla ilgili yapılan açıklamada , yoğun geçen bir eğitim yılının ardından “Evrensel’de hem tatil hem eğitim” temalı yaz okulu programında öğrencilere, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ile yabancı dil etkinlikleri sunulacağını belirterek: “ Başarılarını her alanda katlayarak büyüyen, 1986’dan beri artan bir ivme ile sürdüren Özel Evrensel Kolej, yaz okulu programında da deneyimli uzman kadrosu 18 Haziran 2018’de yaz okulunu başlatacak.” denildi.

Yaz okulunda yapılacak etkinlikler ve eğitim içeriği hakkında bilgi veren açıklamada, yüzmeden voleybola, tenisten basketbola, jimnastikten futbola birçok etkinliğin yanı sıra yaratıcı drama, satranç, müzik, resim, dans zeka oyunlarına birçok alanda etkinlik düzenleneceği bildirildi. Açıklamada öğrencilere geziler, piknikler ve dans yarışmaları ile doyasıya eğlendirecek sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle İngilizce ve Almanca olmak üzere eğlenceli aktivitelerle konuşma temelli yabancı dil etkinlikleri de düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Evrensel Kolej yaz okulu, çağdaş, sosyal ve bilimsel bir anlayışla öğrencilere hem eğlenip hem öğrenerek hoşça vakit geçirecekleri huzurlu ve güvenli bir ortam olacak. Düzenli olarak spor yapma imkanının yanı sıra öğrencilerin farklı fiziksel, sosyal, kültürel ve sanatsal beceriler kazanmasını ve geliştirmesini, donanımlı öğrenme ortamları sunarak öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri sağlanacak. Öğrencilerin arkadaşlık duygularını geliştirerek öğrencilerin yeni dostluklar kazanmalarının yanında onlara ekip çalışması alışkanlığı da kazandırarak birlikte üretmenin keyfini yaşamalarını ve paylaşma bilincini geliştirmelerini hedefliyoruz” (BA-BC -