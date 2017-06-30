EXPO 2016, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devroldu

Kapandı diye yanlış anlaşılma olmasın, bakanlığımıza devredildi ve Türk turizmine ve Antalya’ya hizmetine devam edecek" dedi ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, EXPO 2016 Antalya Ajansının son yönetim kurulu toplantısına katıldı. Bakanlık Küçük Ev Toplantı Salonu’nda basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Çelik, öncesinde EXPO yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıya dair detaylar paylaştı. Bu toplantının son EXPO yönetim kurulu toplantısı olduğunu dile getiren Bakan Çelik, "2012 yılında EXPO 2016 ile ilgili yasal düzenleme gerçekleştirilmiş, ajans kurulmuş, gerek Antalya gerekse Ankara’da da ofisler açılmış, proje ve inşa faaliyetlerine başlanmış, 2013 yılında da temel atma gerçekleşmişti. 22 Nisan tarihinde de açılışını yapmıştık. Ekim 2016 sonrasında da devir işlemlerini başlatmıştık o tarihten bugüne bu işlemler tamamlandı ve bugün itibariyle ExPO 2016, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devrolmuş bulunuyor. Bugün itibariyle ajans resmi olarak tasfiye oldu. Kapandı diye yanlış anlaşılma olmasın, bakanlığımıza devredildi ve Türk turizmine ve Antalya’ya hizmetine devam edecek. Ayrıca özelleştirme çalışmalarımız da olacak. Etkinlikler ve hizmetler de aksamadan devam edecek, gelecek açısından talipliler söz konusu olabilir, bu alanda uluslararası boyuttaki konumunu koruyacak bir işin uzmanı, yatırımcı söz konusu olduğunda da değerlendirilecektir" şeklinde konuştu.

"Üreticilerimizi üretimden çıkarmaya yönelik bir yaklaşımımız yok"

Kırmızı ette gümrük vergilerinin düşürülmesine ilişkin basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Çelik, "Gıda fiyatlarındaki oynaklıktan dolayı oluşturulan gıda komitesinin bir çalışması söz konusu, bakanlık olarak bu komitede bulunuyoruz. Burada yapılan çalışmalarda, bu oynaklığın ortadan kaldırılması noktasında bazı kararlar alındı. Bizim için üreticilerin konumu son derece önemli. Üretim olmazsa bunların hiçbirini konuşamayız. önemli olan üreticimizin sağlıklı şartlarda, mutlu ve huzurlu olduğu ortamda üretimine devam etmesidir. Hiç kimse bir endişe duymasın, üreticilerimizin kırmızı etle ilgili maliyetlerini biliyoruz ve maliyetlerinde onları zarara sokacak herhangi bir uygulamaya müsaade etmeyeceğiz. Üreticilerimizi üretimden çıkarmaya yönelik bir yaklaşımımız yok. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız kendi içinde ayrılır, besicilik var, ağırlıklı ithale dayalı besicilik var bir de damızlık var. Bizim bakanlık olarak amacımız damızlık alanında faaliyet yapan vatandaşları ve damızlık hayvan sayısını arttırmak. Kendi kendine yeten bir ülke olma noktasında yoğun bir çaba içerisindeyiz. Diğer yandan Türkiye’deki et tüketimi artıyor, yıllık kişi başı 15 kilograma geldi ve yeterli değil" diye konuştu.

"Yapılan ithalatlarla birlikte fiyatlar düşecek mi, denge sağlanacak mı?" sorusuna ilişkin açıklamada bulunan Bakan Çelik, "İthalatımız zaten var asıl olan üreticimizin maliyeti belli olduğuna göre üreticimizi gerek ette gerekse hububatta rahatsız edecek bir tablo yok. Diyelim ki bu vergi oranlarında üreticimizi mağdur edecek durum söz konusu oldu, bu durum bizim elimizde, hemen vergi oranlarını yükseltiriz, bu konuda herkes rahat olsun. Üreticimizi mağdur edecek bir söz konusu durum olduğu anda vergileri yükseltiriz" ifadelerinde bulundu.