Eylül'de 44 sokakta çalışma tamamlandı

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Eylül ayı içerisinde 44 sokağın asfalt yama işini tamamlayıp, 3 bin 480 metre tül bordür ve bin 220 metrekare kilitli kaldırım tamiri ve imalatı yaptı. Pursaklar'da ihtiyaç olan bölgelerde 750 metre yeni imar yolu açılırken, 2 bin 300 metre de mevcut imar yolu tesviyesi yapıldı. Sirkeli bölgesinde ise mevcut 16 kilometre imar yolu çalışması yapıldı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte talep eden okulların eksikleri giderilip, fiziki ihtiyaçları karşılandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pursaklar genelinde sokak giriş çıkışlarında engelli rampası yapımına devam etti. Bordür ve kaldırım çalışmalarını da sürdüren ekipler, Pursaklar genelindeki havuz ve parkların bakım ve tamir işlerini sürdürdü. Yeni fidanlık inşası ve park yapımlarına da devam eden ekipler, yaklaşan kış mevsimi öncesi ihtiyaç olan sokaklarda çalışmaları hızlandırdı.