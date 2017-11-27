Ezgilerle Kaf Dağı yolculuğu Yenimahalle’den başladı

Yenimahalle Belediyesinin ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konser, Elbruz’un dansları eşliğinde görsel bir şölene dönüştü.

Ankara Çerkes Derneği tarafından düzenlenen konsere, Dernek Başkanı Demir Kızılkaya ve yönetiminin yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve eşi, eski komutanlar ile çok sayıda Başkentli katıldı.

"Çerkesler bu ülkenin öz evlatlarıdır"

Çerkeslerin tarihleri boyunca çok büyük acılar çektiğini hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kurtuluş Savaşı’nda, Cumhuriyetin ve devletimizin kuruluşunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın arkadaşları, en güvendiği komutanları Çerkeslerdir. Hepsini rahmetle anıyorum. Hayatım boyunca Çerkeslerle komşuluk ilişkisi yaptım, ticaret yaptım, siyasette, sosyal hayatta beraber olduğum kardeşlerim var. Şunu bütün yüreğimle inanarak söylüyorum ki Çerkesler bu ulusun, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük savunucularıdır ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkanlardır. Bu ülkenin öz evlatlarıdır, bizim kardeşlerimizdir, bugün de burada onları ağırlamaktan mutluluk duydum, onur duydum” diye konuştu.

Coşkulu kalabalığa muhteşem performans

Türkiye’deki Çerkes diasporası tarafından yakından tanınan ve sevilen sanatçılar Timur Losan, Azamat Baç, Artur Dişek ve Bzerabze Gup, Kafkasya ile Türkiye’de oluşturulan birçok eski-yeni eseri seslendirdi. Başkentlileri geçmişten günümüze eşsiz bir müzik yolculuğuna çıkaran konserde kulakların pası silindi.

‘Kaf Dağını Aşan Ezgiler’ diyerek yola çıkan ekibe Ankara Çerkes Derneği Halk Dansları Topluluğu Elbruz da birbirinden güzel danslarıyla eşlik etti.