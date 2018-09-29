F-16'lara havada yakıt ikmali

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), F-16'lara tanker uçağından havada yapılan yakıt ikmalinin fotoğrafını paylaştı.

TSK, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından, yurt içi ve yurt dışındaki teröristlerin korkulu rüyası olan F-16'lara havada yapılan yakıt ikmalinin fotoğraflarını paylaştı. "KC-135 tanker uçağımızdan yakıt ikmali esnasında F-16'larımız" notuyla paylaşılan fotoğrafta, 3 adet F-16'nın yan yana durduğu görülüyor.