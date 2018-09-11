Faik Öztrak'tan Ömer Çelik'in açıklamasına yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına yanıt verdi. Öztrak, "Devlet kuran, milletin özgürlüklerinin, iradesinin, her bir ferdinin yaşam biçiminin yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün gerçekleşen AK Parti MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamalara düzenlediği basın toplantısıyla cevap verdi. Öztrak, "Dün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası yaptığı basın toplantısında 36 dakika konuşmuş. 36 dakikanın 17 dakikası CHP ve Kılıçdaroğlu eleştirisine ayrılmış. Öyle anlaşılıyor ki bunlar MYK toplantılarında milletin sıkıntılarını, bugün içinde bulunulan ekonomik krizi konuşmak yerine, milletin derdine derman olmayı konuşmak yerine, CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu çekiştirmişler" ifadelerini kullandı.

"Devlet kuran, milletin özgürlüklerinin, iradesinin, her bir ferdinin yaşam biçiminin yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz"

"Kimse CHP'yi sindiremez" diyen Öztrak konuşmasına şöyle devam etti:

"AK Parti özellikle kendisi eleştirildiğinde eleştirenleri hemen FETÖ'cü ya da diğer terör örgütleriyle ilişkili olduğuna dair bir yafta yapıştırıyor. Amaç suçlamak, sindirmek. Tek adam yapıcı da olsa eleştiriye tahammül edemiyor. CHP Genel Başkanı demokrasiyi getirmek için mücadele edeceğiz diyor. Milletimiz şunu bilsin. Kimse CHP'yi sindiremez. Devlet kuran, milletin özgürlüklerinin, iradesinin, her bir ferdinin yaşam biçiminin yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz. O gece sizler ortağınızın hain darbesini önlemek için kimsenin önünde değildiniz. Ne zaman ki kahraman silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz ve aziz milletimiz darbecileri bertaraf etmeye başladı siz ortaya çıktınız. Yani siz milletin önüne geçmediniz, milletin arkasına saklandınız. Partimiz ve genel başkanımız bunları milletimize anlattığı zaman her zaman olduğu gibi trol ağzıyla karalama kampanyasına başlıyorsunuz. Bir de partimizin iç işlerine müdahale etme cüretinde bulunuyorlar. Bence bizi bırakıp biraz kendi partilerine kulak versinler. Onların vekillerinin ekonominin hanedan damadına emanet edilmesiyle ilgili görüşlerini bir alsınlar. Atanmış bakanları seçilmiş vekillerinin önüne geçiren bu protokolle ilgili olarak milletvekillleri ne diyor? Millete 24 Haziran öncesi ne dediler? Ayın 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle nasıl uğraşılır görün. Millet size yetkiyi verdi. MYK'nızda Kılıçdaroğlu ve partisini tartışıyorsunuz. Milletten koptunuz, milletin meselelerini tartışmıyorsunuz. Millete de aspirini dayıyorsunuz. Bir de Yassıada meselesi var. Yassıada'yı demokrasi ve özgürlük adası yapacağız dediniz. Yapılan otel ve kongre merkezi çıktı. Sizin demokrasi ve özgürlükten anladığını yine beton ve rant çıktı."

"Ekonomiyi gerektiği gibi tahkim edin"

Kılıçdaroğlu'nun milletin derdine derman olacak 13 maddelik bir önlem paketi önerdiğini ancak bunun dikkate alınmadığını vurgulayan Öztrak, "Genel başkanımız size milletin derdine derman olacak 13 maddelik bir önlem paketi önerdi. Teşekkür edeceğinize bizi döviz baronlarıyla iş birliği yapmakla suçladınız. O zaman da genel başkan dedi ki madem döviz baronlarıyla iş birliği yapıyorum beni mahkemeye ver dedi. Beni mahkemeye ver ben kimin döviz baronu olduğunu göstereyim dedi, köpürdünüz. Ülkeyi borca batırıp emir alır hale geldiniz. Ekonomiyi bunların karşısında bu kadar savunmasız bırakan kim? Bu kadar kırılgan hale getiren kim? Genel başkanımız dize dokuz soru sordu cevap yok. Siz sadece konuşuyorsunuz. Ekonomiyi gerektiği gibi tahkim edin. Dün AKP sözcüsü şunu demiş; 'Önemli olan burada işleyen bir piyasa ekonomisine sahip olmaktır.' İşte bu hiçbir şeyden haberdar olmadığını gösteriyor. Piyasa falan kalmadı. 3 gün sonrasını görmeyen tüccar fiyat veremiyor. Yerel basın kağıt alamıyor. Her şey peşinle alınıp satılıyor. Habur sınırında un kamyonları bekletiliyor. Panik içinde bir sürü yanlış kararlar alıyorlar. Buradan dönülebilir ama tedbir alınırsa. Ama ortada tedbir yok, sabahtan akşama kadar CHP'yi ve genel başkanını nasıl etkisiz hale getirebiliriz diye konuşuyorlar" şeklinde konuşu.

"Tekirdağ'da da söylenen diğer 9 ilde de CHP bütün seçimleri alacak"

Öztrak konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na dair adaylığına ve CHP'nin gelecek seçimlerde 'Tekirdağ dahil 9 ilde oy kaybedecek' tartışmalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Öztrak, "Sayın İnce CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı. Her tarafa aday olma hakkı var. Bununla ilgili daha fazla bir şey söyleyemem. Tekirdağ Erdoğan'ın '0 çektik' dediği tek il. Dolayısıyla Tekirdağ üzerine özel bir harekat düzenlenmiş gözüküyor. Meydan boş değil. Tekirdağ'da da söylenen diğer 9 ilde de CHP bütün seçimleri alacak. Bunlar bize sökmez. Dolayısıyla bu çabaların hiçbir etkisi olmayacaktır" açıklamalarında bulundu.

Öztrak, "Habur'da bekletilen tırlara yönelik nasıl bir politika izlenmeli" sorusuna dair ise, "Yönetimin bugüne kadar yaptığı hatalardan geri dönmesi lazım. Sorunumuz güven sorunudur. Kontratları imzalamışlar, unlar kapıya gelmiş siz yasaklamışsınız. En azından kontratları yapılmış olanların kontratlarının yerine getirmelerine izin vermeleri lazım diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Ömer Çelik'in MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada CHP'ye dava açacaklarını belirtmesine dair açıklamada bulunan Öztrak, "Genel başkanımız ellerinden geleni ardına koymasınlar, o davada ben döviz baronlarıyla ilişkim olmadığını ama Man adalarında şirket satarak döviz kazananların kimler olduğunu açıklayacağım diyor. Bunların verilişini kaçıranların kimler olduğunu açıklayacağım diyor" diye konuştu.