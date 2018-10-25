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Fantezi müziğin sevilen ismi Ömer Danış'tan yeni albüm müjdesi

Fantezi müziğin sevilen ismi Ömer Danış, yeni albümünün hazırlıklarının sürdüğünü ve kısa sürede piyasaya çıkacağını söyledi.


Ömer Danış, yeni albüm çalışmalarına Ati Müzik Şirketi ile başladı. Fantezi müziğin sevilen ismi, nostalji ve yeni eserlerden oluşan albümde birkaç eserde sürpriz isimlerle de düet yapıyor. 2019'a kadar bitmesi beklenen albümün CD ve plak olarak piyasaya sürüleceği bildirildi. Yeni birçok projeye çalışma ekibiyle başladığını söyleyen Ömer Danış, sürpriz bir televizyon programı hazırlığında olduklarını da sevenlerine müjdeledi.


İlk albümü "Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar'' eseriyle gönüllerde taht kuran Ömer Danış'ın Seda Sayan, Bülent Ersoy, Kibariye, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz gibi sanatçılara verdiği bestelerle 300'e yakın bestesi bulunuyor.

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