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04 Haziran 2018 10:20

Faruk Özlü ve Mesut Akgül’den fabrikalara ziyaret

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Türkiye ekonomisinin güçlü dinamikleri olan fabrikaları ziyaret etti.

Faruk Özlü ve Mesut Akgül’den fabrikalara ziyaret

04 Haziran 2018 10:20

Özlü, "İhracatımızdaki artış Türkiye’yi güvenli, yatırım yapılan ülke konumuna getirdi" dedi.


Boya sanayinden geri dönüşüm tesislerine, makine üretiminden bal üretim tesislerine kadar ilçede faaliyet gösteren fabrikaların yönetici ve çalışanları ile bir araya gelen Bakan Özlü ve Başkan Akgül, Türkiye’nin bir yatırım üssü olduğunu vurguladı.


Ziyaretlerde Türkiye’nin üretimine, ihracatına katkıda bulunan her girişimin bir değer olduğunu ifade eden Özlü, "Türkiye bütün dış baskılara, komşu coğrafyalarımızdaki istikrarsızlıklara ve manipülatif birtakım oyunlara rağmen vizyonunu her geçen gün büyüterek, yoluna devam ediyor. Son yıllarda elde ettiğimiz başarılarda bunun en büyük göstergesi oldu. İhracatımızdaki artış Türkiye’yi güvenli, yatırım yapılan ülke konumuna getirdi’’ ifadelerini kullandı.


Alın terinin kutsallığının, iş barışının ve çalışanların memnuniyetinin, gelişmenin anahtarı olduğunu kaydeden Akgül ise, "Alın teri, akıl ile birleştiğinde nitelikli işler ortaya çıkıyor, Türkiye’yi bir adım daha ileri taşıyoruz. Bizler de yerel yönetimler olarak yatırımcılarımızın her zaman istek ve taleplerine kulak veriyor onların yanında oluyoruz. İlçemizde istihdama katkı sunan bütün esnafımıza destek oluyoruz. Fabrikalarımız üretim yaparak hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de yüzlerce aile evine ekmek götürüyor" şeklinde konuştu.




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