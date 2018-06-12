Fas’ta Türk Tasavvuf Musikisi Konseri

Rabat Geleneksel Ramazan Şenliği kapsamında Fas’ın başkenti Rabat’ın ünlü meydanlarından Mahaj Riyad’da, Kadem Musiki Topluluğu tarafından Türk Tasavvuf Musikisi Konseri ve Sema Gösterisi düzenlendi. Semazenlerin eşlik ettiği konsere Agdal Hay Riyad Bölge Belediyesi ve Rabat Geleneksel Zanaatkarlar Odası ev sahipliği yaptı. Konser programına TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) başta olmak üzere çok sayıda Türk ve Faslı yetkili katıldı. Türk Tasavvuf Müziği’nin en seçkin eserlerinin seslendirildiği konsere Fas halkı yoğun ilgi gösterdi. TİKA ve YEE Fas’ın başkenti Rabat’ta engelli öğrencilerin de bulunduğu yerli ve yabancı davetlilere iftar verdi.

Türkiye’nin Rabat Büyükelçiliği Rezidansı’nda düzenlenen iftar programında, 6. Muhammed Ulusal Engelliler Merkezi öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda diplomat, Fas’ta bulunan Türk kamu kurumlarının temsilcileri, Türk ve Faslı işadamları ile çok sayıda Faslı davetli bir araya geldi. Programda sahne alan Kadem Musiki Topluluğu’nun icra ettiği tasavvuf musikisi ve sema gösterisi, davetlilere keyifli anlar yaşattı. Türk yemeklerinin ikram edildiği iftar programının ardından konuk öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.