Fatih Duruay "Yılın Gençlik ve Spora Katkı" ödülünü aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onur konuğu olarak katıldığı törende Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay "Yılın Gençlik ve Spora Katkı" ödülüne layık görüldü. Fatih Duruay ödülünü Buhara Medya Grubu sahibi Burçin Öztürk'ten aldı.

Buhara Medya Grubu tarafından düzenlenen "9. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri", Sheraton Otel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, şarkıcılar Alişan, Ebru Yaşar, Safiye Soyman ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan siyaset ve iş dünyasından temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programa onur konuğu olarak katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ödül törenine katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek ödül alanları tebrik etti. Soylu, "Herkesin başarıya çok ihtiyacı var. Başarılı iş yapanları ödüllendirmek, bir milletin asaletinden gelir" dedi.

Soylu, konuşmasının ardından Azerbaycan Milletvekili Ganire Pashayeva'ya "Türk Dünyası Kültür Hizmet Ödülü"nü, Buket Aydın'a "Yılın Ana Haber Bülteni Sunucusu Ödülü"nü ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan'a "Yılın Bürokratı Ödülü"nü verdi.

"Gençlik için tüm imkanları kullanıyoruz"

"Yılın Gençlik ve Spora Katkı" ödülüne layık görülen Fatih Duruay ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada "Buhara dergisini böyle güzel bir ödülü bizlere layık gördüğü için teşekkür ederim. Gençliğin spor ile buluşması, modern ve güzel tesislerde farklı dallarda spor yapması için belediyemizin imkanlarını sonuna kadar kullandık. 117 bin metrekare alana inşa ettiğimiz Şehir Parkımızın içerisinde kapalı futbol, basketbol, tenis sahaları mevcut. Rauf Denktaş Spor Tesisimizde her yıl binlerce gence yüzmeyi öğretiyoruz. Açılışı için gün sayan Eymir Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi ve Mevlana Şehit Demet Sezen Spor Merkezi faal hale geldiğinde ilçemizde spor alanları çok daha üst noktalara tırmanacak" dedi.