Fatih Mahallesi'ne yeni muhtarlık binası

Kahramankazan Belediyesince yapılan Fatih Mahallesi Muhtarlığı hizmet binası törenle hizmete girdi. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı. Muhtarlık binasının açılışı öncesinde İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır tarafından dua edildi. Duanın ardından Başkan Ertürk ve beraberindekiler tarafından kurdele kesilerek, yeni muhtarlık binası hizmete açıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye olarak muhtarların her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Ertürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda millete hizmet noktasında ilk adım muhtarlara, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmeleri için ellerinden gelen desteği verdiklerini kaydetti.

Fatih Mahallesi Muhtarı Ali Işıkcan da mahallelerine modern ve şık bir muhtarlık binası kazandırdıkları için Ertürk'e ve Kahramankazan Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Işıkcan yeni hizmet binasında vatandaşlara daha iyi şekilde hizmet vereceklerini söyledi.