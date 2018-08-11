Sinan, Eren ve Henry bana göre geçerli not aldılar. Galatasaray takımının almadaki becerisi kadar satmada da becerili olmasını bekliyorum" dedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun açılış maçında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin Gomis ile ilgili "Sizden özür diledi mi?’ sorusunu yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Terim, "Öyle bir özür konusu olmadı. Öyle bir şey söz konusu değil. Hepimiz profesyoneliz. Bu yönde isteklerimizde oluyor. Fakat bu isteklerimiz olmadığı zaman başkaları cezalandırılmamalı. Gomis’in bir talebi oldu yönetimden. Galatasaray’ın ve UEFA’nın kriterleri çok açık. Dolayısıyla ret cevabı aldı. Biz bir aileyiz. Ortak değerimiz Galatasaray forması. Gomis bizim için çok değerli bir oyuncu. Geçen seneki şampiyonlukta emeği geçenlerden bir tanesi. Gomis’i kazanmak için uğraşacağız. Zaman zaman değişiklikler olacak. 3 kulvarda oynayacağız. Herkesin hazır olmasını istiyorum. Mevcut kadro içerisinde herkesi fazla fazla kullanmak istiyorum. Bu sebeple öyle bir karar aldım. Baktığımız zaman hazırlık döneminde maalesef sorunlar yaşandı ve bu sorunlar çözülmedi. Kimse benden özür dilemedi" ifadelerini kullandı.

"Sinan, Eren ve Henry bana göre geçerli bir not aldılar"

İlk 11 ile ilgili de konuşan Terim, "Belhanda bize 2 hafta geç katıldı. Fizik olarak biraz zamana ihtiyacı var. Galatasaray takımının mevcut olan kadrosu içerisinde kullanılabilecek her şeyi maksimuma çıkarmak istiyoruz. Sinan, Eren ve Henry bana göre geçerli bir not aldılar. Bu benim için sevindirici" dedi.

"Galatasaray takımının almadaki becerisi kadar satmada da becerili olmasını bekliyorum"

Transfer konuları ile ilgili gelen soruya ise Fatih Terim, "Hiç bir gelişme yok. Biz teknik işlerle uğraşıyoruz. Diğer işleri arkadaşlar yürütüyor. Bizim yeterince problemimiz var. Ayın 31’ine kadar bazı değişikliklerin olacağına inanıyorum. Galatasaray takımının almadaki becerisi kadar satmada da becerili olmasını bekliyorum. Artık bu refleksi göstermeliyiz. 20 günümüz var. Bir yandan oynayacağız, bir yandan da bunları halledeceğiz. Oyuncu satılmazsa bu takımla oynayacağız. Aslan gibi takımımız var. Şampiyonlar Ligi seviyesinin hangi seviye olduğunu biliyoruz. Bu yetmez, daha yukarı çıkmamız lazım. Bu sebeple fazla oyuncu kazanmaya çalışıyorum. Bazı mevkilere yeni oyuncular biriktirmeliyiz. Herkes bu mücadelenin içerisinde olması lazım" değerlendirmesini yaptı.

"Başkan ve yönetimle aranızda sorun var mı?" sorusu üzerine Terim, "Bu haber nerede çıktı. Ben başka ülkede mi yaşıyorum?" cevabını verdi.

"İlk başladığım takımla, benim her şeyim olan Galatasaray’ın karşılaşması da çok enteresan"

Ankaragücü taraftarına teşekkür eden Terim, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Dün otele de geldiler. Bana hediyeler verdiler. Ben burada 2 sene çok güzel şeyler yaşadım. Ankaragücü çok önemli bir kulüp. Bize çok tehlikeli saatler yaşattılar. Bu deplasman çok tehlikeli bir deplasman. Güzel bir maç oldu. İlk başladığım takımla, benim her şeyim olan Galatasaray’ın karşılaşması da çok enteresan. Bu sebeple güzel bir gece oldu. Ankaragücü’ne başarılar diliyorum. İlhan’a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."