Feci kazada ölen baba ve ikiz çocukları toprağa verildi

Eşini ve iki çocuğunu kaybeden anne sinir krizi geçirdi.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Ankara-Bolu karayolu üzerinden Ankara istikametinde seyir halinde olan 06 LZ 474 plakalı otomobil, Çeştepe mevkiinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda henüz plakası belirlenemeyen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taklalar atmaya başlayan 06 LZ 474 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Feci kaza nedeniyle 2 araçta bulunan 3’ü ağır 6 kişi yaralandı.

Katliam gibi kazada 4 kişi öldü

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, noktaya çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerinde yaralıları kurtarmak için işe koyulan ekipler, adeta zamana karşı yarış başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılan kazazedelerden 2’sinin sıkışarak can verdiği anlaşıldı. Yaralı halde kurtarılan 7 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kızılcahamam ve Ankara’daki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 2 kişinin daha yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eşini ve iki çocuğunu kaybeden annenin gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı

Kazada hayatın kaybeden baba Murat Gökçe ve ikiz çocukları Eray ile Onur için Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip düzenlenen törene, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney’in yanı sıra, eşini ve iki çocuğunu kaybeden anne ile birlikte sevenleri katıldı. Törende aile yakınlarının güçlükle ayakta durdukları görülürken, eşini ve iki çocuğunu kaybeden anne sinir krizi geçirdi. Ayrıca ikizlerin dedesinin ve annelerinin tabutlara sarıldığı görüldü. Hayatını kaybeden baba ve ikiz çocukların akrabalarının taziyeleri kabul ettiği törende, cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındı. Baba ve ikizlerin naaşı Kızılcahamam İlçe Mezarlığı’na defnedilmek üzere sevenlerinin omuzlarında gözyaşları içinde cenaze aracına taşındı.