Ulusal Fen Lisesi Kongresinde ’Teknolojiye Milli Bakış ve Üretimde Yerlilik’ konusunda yaptıkları projeleri tanıttı. Programda konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Türkiye ekonomiden demokrasiye, bilimden sanayiye kadar her alanda başarılı bir şekilde geleceğe yürüyor" dedi.

Türkiye genelindeki fen lisesi öğrencileri 2. Ulusal Fen Lisesi Kongresinde ’Teknolojiye Milli Bakış ve Üretimde Yerlilik’ konusunda yaptıkları projeleri tanıttı. Pursaklar Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Büyük Anadolu Otel’de düzenlenen Fen Liseleri 2. Ulusal Kongresi, 81 ilden gelen öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Kongrede gençlere hitap eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Türkiye’nin milli ve yerli üretimde büyük mesafe kat ettiğini belirterek, ’’Türkiye ekonomiden demokrasiye, bilimden sanayiye kadar her alanda başarılı bir şekilde geleceğe yürüyor. Bu yolda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Tanksavar Füze Sistemi, Atak Helikopter, SOM Füzesi, Bora Keskin Nişancı Tüfeği, Fırtına Obüsü, Altay Milli Tank, Milgem Milli Gemi, Anka İnsansız Hava Aracı, Atmaca Milli Gemisavar, Arma Zırhlı Muharebe Aracı, Göktürk Milli Keşif Uydusu, Hür Kuş Eğitim Uçağı gibi onlarca milli ve yerli üretimi yaptık. İnanıyorum ki sizler ileride daha fazlasını yapacaksınız" ifadelerini kullandı.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşacağını ve yepyeni bir dönemin açılacağını kaydederek, ’’Unutmayalım ki 2023, 2053, 2071 hedefleri olan Türkiye’nin sizin gibi değerli gençlere ihtiyacı var. Türkiye darbeler ve muhtıralar döneminin ardından yakalamış olduğu istikrarlı ve müreffeh ortamda büyümeye, dünyada örnek gösterilmeye devam ediyor. Tabii bu büyüme ve dünyada söz sahibi olma yolunda önümüze ciddi engeller çıkartılıyor. Bunların başında terör eylemleri geliyor. Türkiye yıllardır terör örgütü PKK’ya karşı mücadele ederken, son zamanlarda DAEŞ, FETÖ, PYD, YPG gibi yeni terör örgütleri türedi. Terör örgütlerine karşı Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarını başlattı. Allah’ın izniyle, ürettiğimiz milli ve yerli silahlarımız, kahraman Mehmetçiğimizin destansı mücadelesi ve Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla, bu terör örgütlerini temizledik. Hamdolsun milletimiz bir ve beraber. Gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, "Birinci vazifen Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir." Ankara’nın ikinci Fen Lisesi ilçemizde kuruldu. Bu öğrencilerimizin her sene üniversiteye yerleşme oranı yüzde 90. Bunlar gurur veriyor. Eğitimci bir belediye başkanı olarak, zaman zaman öğrencilerimizin derslerine girip, onlarla sohbet ediyorum. Belediye olarak Nezaket Okulları, Down Sendromu Nezaket Eğitim Merkezi, Gençlik Akademisi, Şehir Araştırmaları Kütüphanesi, Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden, Kitap Okuma Yarışmaları, Cezaevleri Aydınlanıyor Kitap Kampanyası, Okuma Yarışmaları, Tebessüm Sineması, Yaz Spor Okulları, Gençlik Kampları, Kültür Gezileri gibi onlarca proje ile gençlerimize hizmet etmeye, eğitime katkı sunmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük de gerçekleştirdiği konuşmada bakanlığın 20 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen ile eğitim öğretime devam ettiğini belirterek, ’’Öğrencilerimizin başarısı bizleri gururlandırıyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Gençlerimize güveniyoruz. Öğretmenler eğitimin temel taşıdır, onlardan çok şey bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu da Türkiye’deki fen liselerinin sayısının 305’e ulaştığını açıklayarak “Bakanlığımız son 4 yıldır öğretim programlarını güncelliyor. 2014’e kadar diğer tüm liselerimizde uygulanan müfredat fen liselerimizde de uygulanıyordu. Okullarımızdan gelen talep üzerine farklı bir çalışma yapıp fen liselerimiz için ayrı bir program oluşturduk’’ diye konuştu.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan ise Türkiye’nin her şeyi yapabileceğinin altını çizerek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının, yerli ve milli silahlarını üreten Türkiye’nin başarısının en açık örneği olduğunu kaydetti.

Program, protokol üyelerine plaket takdimi ve fen lisesi öğrencilerinin proje sunumu ile son buldu.