Sürdürülebilirlik Raporu’nu, Ankara İtalya Büyükelçiliğinde düzenlenen gecede açıkladı.

Ferrero Grubu’nun 8. Sürdürülebilirlik Raporu’nu açıkladığı gece, İtalya Büyükelçisi Luigi Mattiolo’nun konuşması ile başladı.

Mattiolo’nun ardından söz alan Ferrero Türkiye Onursal Başkanı Carlo Marsili, Ferrero Grubu’nun global sosyal sorumluluk stratejisini anlattı. Marsili, insanlar ve yaşadığımız dünya olmak üzere iki ana konuya odaklandıklarını belirterek, ’’İnsanlar her şeyden önce gelir. Ferrero’da her zaman ürünlerin kalitesi, tazeliği, gıda güvenliği, sorumlu iletişim ve aktif yaşam tarzının teşviki önceliklidir. Türkiye’nin de bulunduğu 28 ülkede Kinder + Sport aracılığıyla 4 milyondan fazla çocuğa ulaşılmış, binlerce spor etkinliği düzenlenmiş, toplam 11,5 milyon euro yatırım yapılmıştır. Grup ayrıca, çalışanlar, eski çalışanları ve onların aileleri için de sosyal yardım programları düzenlemektedir. Ferrero Vakfı aracılığıyla kültürel girişimleri ve bursları da desteklemekte, Afrika ve Asya’da aktif olarak Michele Ferrero girişimcilik projesini yürütmektedir’’ ifadelerini kullandı.

’’2017 yılında İtibar Enstitüsü tarafından dünyanın en güvenilir gıda şirketi seçilmiştir’’

Marsili, dünyanın sosyal sorumluluk stratejilerinin ikinci ayağını kapsadığını belirterek, kullanılan ham maddelerin sürdürülebilir ve izlenebilir tedarik zincirlerine sahip olması ve çevresel etkinin iyi yönetilmesi gibi uzun vadeli yaklaşımlara sahip olduklarının altını çizdi.

Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Aldo Kaslowski ise Türkiye’nin Ferrero için önemine dikkat çekerek, buradaki projelerin global vizyona paralel olarak ilerlediğini söyledi. Kaslowski, “Ferrero, Türkiye’de tam anlamıyla yerli bir şirket gibi çalışıyor. Türk fındık üreticisinden tüketicilere uzanan değerli paydaşlarıyla birlikte Ferrero, kendi sosyal sorumluluk misyonunu gerçekleştirebilmek için değer paylaşarak değer yaratmayı amaçlıyor. İki şirketimizdeki bin 600’ün üzerindeki çalışan ve binlerce tedarikçimiz ile büyük bir işvereniz. Türkiye’de üretilen ürünlerini dünyanın 6 kıtasında 35 ülkeye satan Ferrero, aynı zamanda Türk ihracatına da büyük katkıda bulunuyor’’ açıklamalarında bulundu.

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ise “Dünyanın en kaliteli fındığını üreten Giresun ile Ferrero’nun doğum yeri Alba kentinin kardeş şehir olmasından dolayı buradayım. Ürettiğimiz fındığı çikolata ile buluşturup dünyaya mutluluk olarak sunan Ferrero ile başlayan işbirliğimizin kalıcı eserlere dönüşmesini gönülden diliyorum” şeklinde konuştu.

Ferrero’nun sosyal sorumluluk projelerinden Manisa’da başlayan ’’Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim Projesi, Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ile birlikte başlatılan, ’’Bugün Benim, Gelecek Benim’’ projelerinin yanı sıra, Sakarya, Düzce, Ordu, Giresun ve Trabzon’da resim eğitimleri verildi. Bunların yanında kadın çiftçi ve işçilere verilen eğitimlerde 2016 yılından bugüne 9 bin kadına ulaşılarak, iyi zirai ve sosyal uygulamalar, sürdürülebilir tarım, çocuk işçiliği,gibi programlara ilişkin eğitimler verildi. Değerli Tarım Uygulamaları çerçevesinde düzenlenen Hasat Günlerinde de yaklaşık 6 bin çiftçiye ulaşıldı. Bu geniş kapsamlı organizasyonda, çiftçilere doğru zirai ve sosyal uygulamalar ile tarımda mekanizasyonu anlatıldı.