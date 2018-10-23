FETÖ'cü hainden Lokman Ertürk'e ölüm tehdidi

FETÖ'nün sözde Kanada sorumlusu Faruk Aslan, 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nü darbeci hainlere dar eden Kahramankazanlıların verdiği destansı mücadeleyi örgütleyen Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ölümle tehdit etti. FETÖ'cü Aslan, “Ben Türkiye'ye gelirsem o Lokman Ertürk'ü Kazan meydanına asarım” dedi.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'nden kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazanlıların yaptığı destansı direnişi örgütleyen Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'e yönelik tehditler sürüyor. FETÖ'nün sözde Kanada sorumlusu Faruk Aslan, internete döşün video kaydında Ertürk'ü ölümle tehdit etti. FETÖ'cü Aslan, “O Kahramankazan Muhtarı Lokman Ertürk varya. Ben Türkiye'ye gelirsem Lokman'ı, Kazan meydanına asarım” dedi.

Akıncı'yı dar etmişlerdi

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün yönlendirmesiyle Akıncı Üssü önüne giden 10 bine yakın Kahramankazanlı üssü darbeci hainlere dar etmişlerdi. Kahramankazanlılar ayrıca o gece F-16'ların görüş açısını kısıtlamak için üs etrafındaki tarlalarını ve saman balyalarını ateşe vermişti. Kahramankazanlılar üssün elektriklerini kesmişlerdi. Aralarında Lokman Ertürk'ün de bulunduğu Kahramankazanlılar, polis ekipleriyle birlikte darbenin başarısız olmasının ardından üsten kaçmaya çalışan hainleri yakalamışlardı.

"Yüreğin yetiyorsa gel"

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Aslan'ın ölüm tehdidine ilişkin açıklama yaptı. Başkan Ertürk, açıklamasında, “Kahramankazan halkı o gece darbeci hainlere karşı tarihe altın harflerle yazılan bir destana imza attı. Darbe girişiminin komuta merkezini hainlere dar etti. Yalnızca aziz milletimizin değil, İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alarak, gözlerini dahi kırpmadan ölümün üzerine yürüdü. Bu hainin beni tehdit etmesi ilk değil, daha önce de FETÖ tarafından ölümle tehdit edildim. ‘Biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında devletimizin bekası, şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları uğruna bir kere değil, bin kere ölürüz. Ey bir dolara satılmış ruhlar yüreğiniz yetiyorsa gelin” diye konuştu.

FETÖ, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü daha önce hedef göstererek tehdit etmişti. FETÖ'cü hainlerin yargılandığı Sincan cezaevinde görülen duruşmalarda söz alan sanıklar ve avukatları, Kahramankazanlıların o gece Lokman Ertürk'ü yönlendirmesiyle oraya gittiklerini belirterek, Ertürk'ün hesap vermesi gerektiğini söylemişti. Ayrıca FETÖ'cü hesaplardan yapılan sosyal medya paylaşımlarında da Lokman Ertürk hedef gösterilmişti.

Daha önce FETÖ'cü hainlerin köpük partisindeki pozlarıyla gündeme gelen FETÖ'cü Aslan'ın, Başkan Ertürk'ü ölümle tehdit etmesine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Yüzbinlerce sosyal medya kullanıcısi Başkan Ertürk'e yaptıkları paylaşımlarla destek verdi.