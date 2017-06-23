FETÖ’cüler gümrük kapılarında böyle yakalandı

15 Temmuz’da gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişiminden sonra gümrük kapılarında alınan önlemler üst düzeye çıkarıldı ve örgütle irtibatlı kişi, eşya, döviz ve nakitlerin Türkiye’den çıkışı konusunda alınan önlemler arttırıldı. FETÖ terör örgütü ile irtibatlı kişiler ve bunlara ait eşya ve maddi kaynakların yurt dışına kaçırılmaması için kara kapıları, deniz limanları ve havalimanlarında yoğun tedbirler alındı. Alınan önlemler neticesinde yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ mensupları yakalanarak emniyet birimlerine teslim edildi. Bu yapıyla alakası bulunan kişilere ait şahsi eşyalar, örgüte ilişkin doküman ve belgeler de yurt dışına kaçırılmak istenirken gümrüklerde ele geçirildi. Ayrıca havalimanlarından ve gümrük kapılarından beraberinde yüksek miktarda nakit ile yurt dışına çıkmak isteyen ve bu örgütle irtibatı olduğu değerlendirilen kişiler yakalanarak, beraberlerindeki nakitler muhafaza altına alındı.