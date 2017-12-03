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03 Aralık 2017 11:25

Fikret Otyam’ın ardından

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 2015 yılında hayatını kaybeden ressam, yazar ve fotoğrafçı Fikret Otyam anısına düzenlenen “Bitmeyen Bir Yolculuk: Gide Gide Fikret Otyam’ın Ardından” adlı sergiye ev sahipliği yaptı.

Fikret Otyam’ın ardından

03 Aralık 2017 11:25

Otyam’ın kızları Elvan Baransel, İrep Otyam Bilgiç ve Döne Otyam’ın girişimleri ve Çankaya Belediyesinin desteği ile düzenlenen sergiye 55 sanatçı fotoğraflarıyla katıldı.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Fikret Otyam dostları ve sevenlerinin katıldığı açılış töreninde konuşan Elvan Baransel, “Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin bizim hayatımızda önemli bir yeri var, babamı buradan uğurladık, Hakka buradan yürüdü. O nedenle burada mutluluğu ve hüznü bir arada yaşıyoruz. Babamın vefatından bugüne her zaman yanımızda olan Alper Taşdelen’e de teşekkür ediyorum” dedi.



“Otyam bize Anadolu insanını tanıttı”


Fikret Otyam adına bir sergiye ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu dile getiren Taşdelen ise “Ten ölür canlar bizimdir ve Otyam da öyle biridir, eserleriyle düşünceleriyle her zaman aramızdadır. Herkesin Anadolu insanını gözardı ettiği dönemde Otyam bizlere Anadolu insanını tanıttı. Onun bütün amacı, gayreti halkıyla buluşmak üzereydi. Sanatçı, aydın kimliğiyle yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir” diye konuştu.


Fikret Otyam’ın Gide Gide kitap serileri ve fotoğraflarından ilhamla oluşturulan sergi, Fikret Otyam’a saygı niteliği taşırken; fotoğrafın önemli isimlerinin, Fikret Otyam’ın ‘Gide Gide’ kitap ve fotoğraflarından ortaya çıkan kavramsallığı altında bir araya getiriyor. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Osman Hamdi Bey ve Eren Eyüboğlu Salonlarında yer alan sergi, 21 Aralık’a kadar görülebilecek.




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