Fileye takılan güvercini itfaiye kurtardı

Maltepe Mahallesi Şehit Daniş Tunalıgil sokakta bir apartmanın 3’ncü kat balkonunda bulunan filelere bir güvercinin takılarak mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri adrese sevk edildi. Merdiven aracı ile balkona çıkan itfaiyeciler fileye dolanmış güvercini kurtararak aşağı indiler. Gözetim altına alınarak, vücuduna dolaşan file iplerinden kurtarılan güvercin daha sonra doğal yaşam alanına salıverildi.