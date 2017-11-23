Filipinler’de halka sağlık taraması

Filipinler’de yaklaşık 1,8 milyon kişinin yaşadığı dünyanın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip şehirlerinden olan Manila’nın fakir kesimlerine gerekli sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla Manila Belediyesi ile ortak düzenlenen projeden 15 bini aşkın kişi faydalandı. Her hafta sonu bir bölgede gerçekleştirilen ve 6 hafta süren proje kapsamında aralarında gönüllülerinin de bulunduğu doktor, dişçi ve gerekli teknik personel görevlendirilerek, ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme ve ilaçların tedariki sağlandı. Tıbbi tanı, teşhis ve yönlendirmenin yanında diş tedavisi, optik inceleme ve gözlük dağıtımı ile muayene sonucu doktorlar tarafından hastalara yazılan reçetelerdeki ilaçların ücretsiz temini gerçekleştirildi. Ayrıca gerekli tıbbi cihazlar tedarik edilerek, EKG, şeker ölçümü, röntgen çekimi, tansiyon ölçümü ve kan grubu tespitini içeren temel medikal testler uygulandı. İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye, baston ve astım tedavisinde kullanılan nebulizatör cihazı da dağıtıldı.

20 doktor, 5 dişçi, 35 belediye çalışanı ve her mahalleden gönüllülerin destekleriyle tamamlanan proje için TİKA’ya teşekkür eden Manila Belediye Başkan Yardımcısı Honey Lacuna, projenin dar gelirli Filipinlilerin hayatında çok büyük bir eksiklik teşkil eden sağlık hizmetlerine erişim konusunda önemli bir katkı sağladığını belirtti.