İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Filistin Medya Akademisi eğitimlerine başladı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği UMED, Filistin Medya İletişim Forumu ve TÜRKAB işbirliğiyle sertifikalı “Filistin UMED Medya Akademisi” eğitimlerine başladı.


Türkiye Kardeşlik Birliği, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği ve Filistin Medya İletişim Forumu tarafından açılışı gerçekleştirilen “Filistin UMED Medya Akademisi” eğitimlerine muhabirlik dersi ile başladı. Gazeteci Ahmet Açıkay tarafından verilen ilk derste, haber yazma teknikleri, haber yazım kuralları, haber yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Medya etiğinin de anlatıldığı derste, muhabirlerin uyması gereken evrensel ilkeler konusunda bilgilendirme yapıldı.


Eğitimlere katılan Filistinli gençlere ikinci gün ise temel fotoğrafçılık eğitimi verildi. Gazeteci Metin Yağan tarafından verilen eğitimde, diyafram, enstantane, iso, fotoğrafta netlik ve kompozisyon oluşturma incelikleri anlatıldı. Eğitimde, “haber fotoğrafı çekimi” ve “hangi fotoğraflar haber niteliği taşır” konusunda da misafir öğrencilere bilgi verildi.


UMED genel merkezinde düzenlenen eğitimler tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Akademide, medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimlerin verilmesi hedefleniyor. Derslere sürekli katılım sağlayan ve başarılı olan öğrencilere 8 haftalık eğitimin sonunda sertifika verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.