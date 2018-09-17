Filistin Medya Akademisi eğitimlerine başladı

Türkiye Kardeşlik Birliği, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği ve Filistin Medya İletişim Forumu tarafından açılışı gerçekleştirilen “Filistin UMED Medya Akademisi” eğitimlerine muhabirlik dersi ile başladı. Gazeteci Ahmet Açıkay tarafından verilen ilk derste, haber yazma teknikleri, haber yazım kuralları, haber yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Medya etiğinin de anlatıldığı derste, muhabirlerin uyması gereken evrensel ilkeler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlere katılan Filistinli gençlere ikinci gün ise temel fotoğrafçılık eğitimi verildi. Gazeteci Metin Yağan tarafından verilen eğitimde, diyafram, enstantane, iso, fotoğrafta netlik ve kompozisyon oluşturma incelikleri anlatıldı. Eğitimde, “haber fotoğrafı çekimi” ve “hangi fotoğraflar haber niteliği taşır” konusunda da misafir öğrencilere bilgi verildi.

UMED genel merkezinde düzenlenen eğitimler tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Akademide, medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimlerin verilmesi hedefleniyor. Derslere sürekli katılım sağlayan ve başarılı olan öğrencilere 8 haftalık eğitimin sonunda sertifika verilecek.