Filistin UMED Medya Akademisi açılıyor

Türkiye Kardeşlik Birliği, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği ve Filistin Medya İletişim Forumu tarafından gerçekleştirilecek olan medya akademisinin eğitimleri UMED Akademi eğitmenleri tarafından verilecek.

UMED Konferans Salonunda düzenlenecek eğitimler tamamen ücretsiz olacak ve eğitimlere katılan Filistinli gençlere medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimler verilecek.

Medya Akademisi’nde ayrıca, öğrencilerin algı gücünü artırmak, haber kaynağına ulaşma ve olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri amacıyla deneyim paylaşımı, uluslararası ilişkiler ve kamu diplomasisi konularında ise çalışmalar yapılacak. Derslere sürekli katılım sağlayan ve başarılı olan Filistinli misafir öğrencilere 8 haftalık eğitimin sonunda sertifika verilecek.

Gençlerimiz Filistin davamızın sesi olacaklar

UMED Başkanı Aslan Değirmenci, "Filistin, TİKA gibi önemli kuruluşlarımızın desteği ve projeleri ile kalkınmaya çalışırken, biz de Filistinli gençlerimize dokunarak, medyada Kudüs’ün sesini, mücadelenin direncini temsil etmelerine aracılık edeceğiz. Medya ve enformasyon diplomasisi bir ülke için dış dünyada imaj inşası ya da halkla ilişkiler faaliyetleri açısından önemlidir. Bu noktada asıl inisiyatif uluslararası medya kuruluşlarında olduğundan, medya temsilcilerine dönük tanıtım faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Filistin’de yürütülen faaliyetlerin daha nitelikli hale getirilmesi için bu gençlere ihtiyaç vardır. Hem ülkelerinin sesi, gözü, kulağı olacaklar hem de terör devleti İsrail’in yaptığı zulmü deşifre edip, dünya kamuoyuna duyuracaklar" dedi.

Projenin paydaşlarından TÜRKAB Başkanı Sait Ali Arslan ise, Filistin’in insanlığın ortak davası ve mücadelesi olduğunu belirterek, "Bu dava onurumuzdur. Onurumuzun bir parçası olan Filistinli gençlerimizin yanında durmak soylu mücadelelerine destek vermektir. Emperyalist kurgunun bir ürünü olan İsrail ile mücadele etmenin bir başka yolu da eğitimdir. İşte bu Filistinli kardeşlerimizin hem kendi ülkelerine hem de dünyaya sunacağı, söyleyeceği geleceğe dair planları ve hikayeleri var. Bu hikayelerini hayata geçirmek için bizler de onlara vereceğimiz eğitimlerle, yüreğimizle destek olacağız" diye konuştu.

Filistin’den Türkiye’ye teşekkür

Filistin Medya İletişim Forumu Başkanı Hisham Qasem ise, UMED ve TÜRKAB’a teşekkür etti. Filistin söz konusu olduğunda Türkiye’nin hep yanlarında olduğunu ifade eden Hisham Qasem, "Şimdi sivil toplum örgütlerimizle işbirliği yaparak eğitim çalışmalarına başladık. Hemen ardından sempozyumlar ve paneller ile devam edeceğiz. Bizlerden elini çekmeyen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.