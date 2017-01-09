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09 Ocak 2017 11:34

Filistin’de uyuşturucu ile mücadeleye TİKA desteği

Filistin’de uyuşturucu ile mücadeleye TİKA desteği

09 Ocak 2017 11:34

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Filistin’de Uyuşturucu ile Mücadele Acil Durum Hattı ofisine donanım desteğinde bulunuldu.
Filistin’de gençler arasında uyuşturucu kullanımının günden güne arttığı gözlemleniyor. Bu artış bölgede var olan İsrail işgalinin yarattığı güvenlik sorunlarından meydana geliyor. Oslo anlaşması uyarınca Batı Şeria A, B, ve C olmak üzere üç bölgeye ayrılmıştı. C bölgesi kapladığı alan bakımından bu bölgelerin en büyüğü olup, bölgenin güvenliğinden İsrail Hükümeti sorumlu durumda. İsrail Hükümeti, C bölgesinde ortaya çıkan suç ve bağlı sorunlara müdahil olmaktan kaçınmakla birlikte, Filistin güvenlik güçlerinin müdahalesine de izin vermiyor. Bu durum, güvenlik sorunları yaşayan bölgenin bir uyuşturucu trafiği merkezine dönüşmesine yol açıyor.
Söz konusu problemin çözümüne yönelik olarak, Filistin ile Türkiye TİKA aracılığıyla işbirliğinde bulunarak, T.C. Sağlık Bakanlığından Dr. Mustafa Çetin ile T.C. İçişleri Bakanlığından Mesut Yılmaz’ın katıldığı heyet Türkiye’den Filistin’e giderek Filistinli yetkililerin de bulunduğu bir inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Çalışma ziyaretini takiben oluşturulan rapor çerçevesinde bir uyuşturucu ile mücadele eylem planı tesis edildi.
Eylem planının ilk ayağı olarak; uyuşturucu ile nasıl mücadele edeceğini bilmeyen gençler ve ailelerine yardım etmek amacıyla Filistin İçişleri Bakanlığı bünyesinde, Uyuşturucu ile Mücadele Acil Durum Hattı kurulmasına karar verildi. TİKA tarafından projelendirilen ve hayata geçirilen çalışma aracılığıyla, uyuşturucu ile mücadele konusunda ilk adım atıldı. Filistinli gençlerin hiçbir çevresel ve toplumsal baskıya maruz kalmadan bağımlılık problemlerinin üstesinden gelebilmesine yardımcı olacak Uyuşturucu ile Mücadele Acil Durum Hattı, Filistin İçişleri Bakanlığı envanterine kazandırıldı.
TİKA Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz ile yardımcısı Ramazan Okutan’ın katılımıyla, Uyuşturucu ile Mücadele Acil Durum Hattı Filistin İçişleri Bakanlığına teslim edildi.



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