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22 Aralık 2017 14:47

Filistinli Muhammed’den Vali Topaca’ya ziyaret

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını protesto etmek için düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil, Ankara Valisi Ercan Topaca’yı makamında ziyaret etti.

Filistinli Muhammed’den Vali Topaca’ya ziyaret

22 Aralık 2017 14:47


Ankara Valisi Ercan Topaca, Filistinli Muhammed et-Tavil ve ailesini kabul etti. Uluslararası Down Sendromu Federasyonunun girişimleriyle Türkiye’ye getirilen Muhammed et-Tavil, kabulünden dolayı Vali Topaca’ya teşekkür ederek, yaşadıkları hakkında şunları söyledi:


“Ben evden çıktım merkeze doğru gidiyordum. Gösteriler vardı. Gösterilerin içindeyken geldiler, aradılar ve kelepçe vurdular. Dört saat beni askerler kelepçelediler ve hapse attılar.”


Şu an Kudüs’te yaşanan dramı, yapılan saldırılara karşı verilen mücadeleyi Muhammed’in bir anlamda somutlaştırdığını söyleyen Vali Topaca, “Orada yalnız olmadığınızı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız yanınızda, bütün Müslümanlar yanınızda, dünyanın büyük kısmı yanınızda. Sizin verdiğiniz mücadele sadece Filistin’in mücadelesi değil, bütün Müslümanların mücadelesidir. Çünkü Müslümanların birinci kıblesine ve bütün Müslümanlara saldırı var. Dolayısıyla Müslümanlar olarak gönlümüz, kalbimiz sizinle. Politik oyunlarla Filistinlilerin elinden o topraklar alınmak isteniyor. Türk milleti olarak biz bunu kabul etmeyeceğiz. Orası Hristiyanlar için de önemli bir yer. Osmanlılar zamanında o bölgenin nasıl yönetileceğini biz göstermiştik. Kimsenin mabedine, inancına, kutsalına dokunmadan yıllarca yönetildi. Kimsenin de bir şikâyeti yoktu. Bu da İslamiyet’in adalet anlayışıydı" ifadelerini kullandı.


Muhammed et-Tavil’e burada misafir edileceklerini belirten Topaca, ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve Muhammed et-Tavil’e hediye verdi.




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