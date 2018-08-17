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17 Ağustos 2018 11:20

Firari kurbanlıkların peşine Yenimahalle Belediyesi düşecek

Yenimahalle Belediyesinin Kurbanlık Yakalama Timi her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da görev başında olacak.

Firari kurbanlıkların peşine Yenimahalle Belediyesi düşecek

17 Ağustos 2018 11:20


Her bayram kameralara yansıyan kurbanlıklar ve sahipleri arasındaki amansız kovalamacanın yaşanmaması için Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Kurbanlık Yakalama Timi" bayram boyunca mesai yaparak Yenimahalle halkına hizmet verecek.


Kurban Bayramı’nda sahiplerinin elinden kaçarak caddelerde başıboş dolaşan ve çevreye tehlike saçan kurbanlıkları yakalamak için kurulan 3 kişilik ekip, bayram boyunca teyakkuzda olacak.



Kargaşa ve istenmeyen görüntülere son


Veteriner kontrolündeki ilaçlarla kaçan hayvanları uyuşturarak yakalayacak ve sahiplerine teslim edecek olan tim, kaçan hayvanların neden olduğu kargaşanın ve istenmeyen görüntülerin önüne geçecek. Aynı zamanda kaçan kurbanlıkların yakalanması sırasında yaralanan hayvanların tedavileri de belediye veterinerlerince anında yapılacak.


Özel olarak eğitim gören ekipler, günlük tatbikatlarını da düzenli olarak gerçekleştiriyor. Kondisyon çalışması yapan ve kement atma ile atış talimlerinde bulunan tim, kaçak kurbanlıklara geçit vermeyecek. Ekipler, Zabıta Müdürlüğüne müracaat eden veya 3150458- 3972474 numaralı telefonları arayarak destek isteyen vatandaşların yardımına koşacak.




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