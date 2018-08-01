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01 Ağustos 2018 15:28

Fırtına ve hortum evlerin çatısını uçurdu

Ankara’nın Bala ilçesinde meydana gelen hortumda 15’i ağır olmak üzere yaklaşık 70 evde hasar oluştu.

Fırtına ve hortum evlerin çatısını uçurdu

01 Ağustos 2018 15:28


Bala ilçesi Köseli köyünde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ve bahçeler zarar gördü. Fırtına ve hortum nedeniyle evi zarar gören mahalle muhtarı Satılmış Öztürk, "Saat 18.30 sıralarında güneşli bir hava vardı. Arabama bindim bir baktım karşı taraf simsiyah olmuştu. Herhalde yağmur yağacak dedim. Sonrasında ise şiddetli bir rüzgar geldi ve arabamı havaya kaldırdı. Etrafa baktığımda hortum oluştuğunu gördüm ve eve döndüm. Eve geldiğimde çatının aşağı indiğini gördüm. Sadece bizim ev zarar gördü sanıyordum ancak komşular aramaya başladı ve yaklaşık 15 evin ağır hasar gördüğünü tespit ettik. Can kaybı yaşanmadı. Büyük bir afatı can kaybı olmadan atlattık" dedi.


İskender Uslu isimli bir vatandaş ise, akşam saatlerinde yaşanan fırtına ve hortumda evlerin çatısının uçtuğunu, mahalledeki evlerin yüzde 70’inde hasar meydana geldiğini ancak can kaybı yaşanmadığını söyledi.




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