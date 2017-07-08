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08 Temmuz 2017 22:26

FIVB Bayanlar World Grand Prix 1. Etap A1 Grubu

FIVB World Grand Prix 1.

FIVB Bayanlar World Grand Prix 1. Etap A1 Grubu

08 Temmuz 2017 22:26

Etap A1 Grubu ikinci maçında A Bayan Voleybol Milli Takımı, Belçika’yı 3-1 mağlup etti.



Salon: TVF Başkent


Hakemler: Fabrice Collados, Jiang Liu


Türkiye: Kübra Çalışkan, Fatma Yıldırım, Nur Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Meryem Boz, Hande Baladin, Çağla Akın, Gizem Hatice, Seyma Ercan, Meliha İsmailoğlu, Gamze Alikaya, Aslı Kalac, Melis Yılmaz, Beyza Arıcı,


Başantrenör: Giovanni Guidetti


Belçika: Celine Van Gestel, Natalie Lemmens, Kaja Grobelna, Jasmien Biebauw, Dominika Strumilo, Van De Vijver, Amber De Tant, Jodie Guilliams, Charlotte Leys, Freya Aelbrecht, Britt Herbots, Marlies Janssenes, Lisa Neyt


Başantrenör: Gert Vande Broek


Setler: 23-25, 25-20, 25-20, 25-16


Süre: 116 dakika (31, 30, 29, 26)




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