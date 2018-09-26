Fizik Profesörü Dr. Demirköz, Ahmet Yesevi Üniversitesinde konferans verdi

Dr. Melahat Bilge Demirköz,

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen TABİP projesi kapsamında konferanslar vermek üzere gittiği Kazakistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Türkiye'de Uzay Radyasyonu Testleri Oluşturma Projesi: Bir CERN İş Birliği” konulu konferans verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Astana Yunus Emre Enstitüsü ve Ahmet Yesevi Üniversitesi işbirliğinde dün

Türkistan Yerleşkesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Umirbek Umbetov ve Dr. Öğretim Üyesi Pusat Pilten'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı. ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz, 'Parçacık Radyasyonu Oluşturma Laboratuarı' isimli yenilikçi malzeme ve elektronik yapıların uzayda radyasyona maruz bırakılarak test edilmesi projeSİnin yürütücüsü CERN'de Türkiye'nin aktif proje üyesi olduğunu ve bu projenin Avrupa Birliğinde bu alanda geliştirilmiş ilk projelerden olduğuna vurgu yaptı. Demirköz, “Proton Hızlandırıcı Projesi olarak da bilinen çalışma Türkiye'deki bazı merkezi tesisin altyapısını kullanarak nükleer, uzay, sağlık ve savunma sanayisi için radyasyon testi yapılabilecek şekilde düzenlenmiştir. Bu laboratuvarda uzaya gönderilecek nükleer radyasyon detektörleri, güneş hücre görüntüleme araçları, özel üretilmiş radyasyon testi elektronik malzemeleri ve diğer dedektörler test edilmektedir” diye konuştu.

Demirköz, uzayda kullanılacak malzemeler için radyasyon miktarının hesaplanması ve analizinin yapılması, uygun test düzeneğinin kurulması, performans testleri, testlerin analiz edilmesi ve sertifikalandırma, eş zamanlı olarak modül üretimlerinin yapılması ve raporlama uygulamaları konularında katılımcılara bir sunum yaptı.

Konferansın sonunda konuşma yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umirbek Umbetov, konuşmacı Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz'e teşekkürlerini ileterek hediye takdiminde bulundular.