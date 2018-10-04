Flamenko'nun tınısı Çankayalıları büyüledi

Çankaya Belediyesi 25 Ekim'e dek sürecek Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin açılışında Çankayalıları Flamenko müziğiyle buluşturdu. Gecede dansçı Eren Ergene de sahne alarak görsel bir şölene imza attı.

Dünya çapında ödüller kazanan müzik ve dans grubu Duende Flamenko grubunun Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Yılmaz Güney Sahnesinde gerçekleşen konserine dans ve müzikseverler büyük ilgi gösterdi.

Vokalde Makbule Eksert, gitar vokalde Ceyhun Güneş, bas gitarda Gökhan Bilek ve perküsyonda Mehmed Mert Baycan'ın sahne aldığı gecede Duende Flamenko grubuna eşlik eden Flamenko dansçısı Eren Ergene, sergilediği başarılı dans figürleriyle izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

Ankaralı 4 müzisyenin kurduğu ve 2007 yılından bu yana Flamenko müziğinin tınılarını müzikseverlerle buluşturan gruba, konserlerde usta dansçılar performanslarıyla eşlik ediyor.

Grup Flamenkonun klasik ve modern örneklerini dans ile sentezleyerek sunmanın yanında 7'den 70'e herkesin bildiği Gipsy Kings şarkılarını ustaca yorumluyor. Tılsım anlamına gelen Duende ismini alan grup felsefelerini şarkının bir notası, gitarın bir tınısı ve dansın bir hareketi olarak adlandırıyorlar.

Kanserden Korkma Tanırsan Yenersin sloganıyla yola çıkılan etkinlikler kapsamında seminerlerin yanı sıra bilgilendirme toplantıları da yapılacak. Tamamı ücretsiz olan etkinliklerin ayrıntılı programı www.cankaya.bel.tr adresli internet sitesinde yer alıyor.